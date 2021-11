C’était le moment de l’indignation de masse du Wisconsin

22/11/2021 à 03:51 CET

Des centaines de personnes participaient à un défilé de Noël dans la ville de Waukesha, dans l’État du Wisconsin, lorsqu’un SUV rouge a percuté les participants. Les vidéos enregistrées par les participants et collectées sur les réseaux sociaux montrent le moment de l’impact et la panique qui s’est déclenchée quelques instants plus tard.

Un autre angle à partir du moment où le véhicule est entré dans la foule à Waukesha dans le Wisconsin, provoquant un grand nombre de victimes lors d’un défilé de Noël. pic.twitter.com/8XusAfrDpk – MelvinB📡 (@MelvinBGlobal) 22 novembre 2021

Première vidéo de la tragédie du défilé de Noël de Waukesha immédiatement après que cela se soit produit pic.twitter.com/lHEt7Q5f6G – Ron J (The Buzz Report) (@RonJ_BuzzReport) 22 novembre 2021