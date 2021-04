C’était le moment le plus gênant de Giuliana Rancic lors d’un gala aux Oscars

“Ayant eu la chance d’être sur autant de grands tapis rouges au cours des deux dernières décennies, il est vraiment difficile de choisir mes interviews préférées. Avec chaque année et chaque émission, il y a tellement de moments et de souvenirs incroyables que j’ai créés et je J’espère que cette année n’est pas celle-là. Exception Quant à un souvenir personnel en coulisse, il y en a un que je n’oublierai jamais.

“Pendant une pause publicitaire, nous changions la pile de mon micro-pack quand tout à coup la fermeture éclair de ma robe a été cassée par nos doigts qui se précipitaient! Avec seulement 10 secondes pour la télévision en direct, nous avons essayé de la fermer”, Se souvient Rancic.

L’idée “brillante” à la fin n’a pas fonctionné, il a donc dû réfléchir rapidement et a pris ce qu’il considère toujours comme la meilleure décision: “J’ai partagé l’histoire amusante avec les téléspectateurs et leur ai montré ce qui s’était passé, bande et tout! Nous! rire beaucoup, tout comme Internet. Ce sont les moments que j’aime », a-t-il déclaré.

Ces premiers mois de l’année signifient pour Giuliana un travail acharné dans la couverture qu’elle réalise pour E! Entertainment Television, mais en cette 2021 inhabituelle, du côté positif de la pandémie de Covid-19, il a su ralentir et travailler sur ses projets alternatifs et, surtout, pouvoir vivre davantage avec sa famille.

«J’ai la chance de travailler principalement à domicile, avec mon mari Bill, et je peux passer chaque moment libre avec lui et notre fils de 8 ans, Duke. C’est une vie bien remplie mais heureuse, en fait», a déclaré Rancic, qui est sur la recherche de sa ligne de soins Fountain of Truth Beauty et la conception de sa ligne de vêtements G de Giuliana chez HSN.

Également dédiée au groupe de restauration RPM qu’elle a, avec quelques partenaires, à Chicago et à Washington, DC, la journaliste est plus qu’excitée de la possibilité d’aller en direct demain depuis Los Angeles, Californie, à Union Station et Hollywood Roosevelt.