C’était le moment où Michelle a emménagé avec Luis Miguel et Aracely Arámbula

C’était jusqu’en 2007 quand Luis Miguel a demandé à Alejandro Asensi, son ami et représentant, de commencer les procédures pour reconnaître Michelle comme sa fille. Elle était sur le point d’avoir 18 ans et enfin, les retrouvailles entre père et fille c’est arrivé en 2008.

Après avoir terminé les procédures où Luis Miguel reconnaît Michelle comme sa fille et donne son nom de famille, elle a pris par nom: Michelle Gallego Salas. La prochaine étape était pour l’influenceur et modèle emménagé avec Aracely, Luis Miguel et le bébé à Los Angeles En 2008.

La famille a vécu à Los Angeles pendant plusieurs années, jusqu’à une rupture interne et la séparation de Arámbula. Mais finalement, Michelle a continué la relation avec son père.