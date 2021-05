C’était le passage d’Elon Musk dans “ Saturday Night Live ”

Elon Musk pense qu’atteindre Mars coûtera des vies 1:37

(Entreprise CNN) – Avec toi, en direct de New York, Elon Musk. Et sa maman aussi.

Après beaucoup de battage médiatique, d’anticipation et de controverse, le milliardaire excentrique de la technologie a pris la scène du Studio 8H en tant qu’animateur de “Saturday Night Live” (SNL) samedi.

“C’est un honneur d’accueillir” Saturday Night Live “. Je suis sérieux », a déclaré Musk. “Parfois, après avoir dit quelque chose, je dois dire” je le pense “pour que les gens sachent que je le pense vraiment.”

Musk, qui est le PDG de Tesla et l’une des personnes les plus riches de la planète, n’a pas perdu de temps à plaisanter sur son compte Twitter, fumant de la marijuana avec Joe Rogan et le nom de son fils, «X Æ A-12».

«C’est prononcé (comme) un chat qui traverse le clavier», dit-elle à propos du nom de son fils.

Cependant, Musk n’était pas seul sur scène. Le PDG a présenté sa mère Maye lors de son monologue, le dimanche étant la fête des mères.

«Je suis ravi de mon cadeau pour la fête des mères. J’espère juste que ce n’est pas un dogecoin », a déclaré Maye à propos de la crypto-monnaie, dont Musk a été un ardent défenseur.

“C’est vrai,” dit Musk avec un sourire. Tout à fait.

Le monologue de Musk couvrait beaucoup de sujets, mais il semblait à l’aise, ce qui en dit long étant donné qu’il n’est ni acteur ni comédien.

Musk est un choix surprise pour le spectacle, étant donné que “SNL” n’a pas la réputation de diffuser des animateurs du monde de la technologie ou des affaires. Sa nomination a également soulevé des doutes, tels que certains membres de la distribution qui ont exprimé leur mécontentement face à l’élection, car Musk a été controversé dans le passé.

Musk a parlé un peu de ses commentaires scandaleux tout en plaisantant pour lancer l’émission.

Par exemple, il a partagé avec le public sa vision de l’avenir en disant qu’il croyait en l’un avec les énergies renouvelables et que les humains doivent devenir une civilisation multi-planétaire.

“Ils semblent être des objectifs passionnants, non?”, A-t-il déclaré. Maintenant, pensez que si je viens de publier cela sur Twitter, ce serait bien.

En outre, Musk a ajouté qu’il savait que parfois il disait ou publiait des choses étranges, mais il a dit que c’est ainsi que son cerveau fonctionne.

“A tous ceux que j’ai offensés, je veux juste dire que j’ai réinventé les voitures électriques et que je vais envoyer des gens sur Mars dans une fusée”, a déclaré Musk. Pensiez-vous qu’il allait être un gars normal et décontracté?

Musk a également joué dans des segments, dont un dans lequel il a joué un médecin à “l’hôpital Gen Z”; un autre dans lequel il a joué le rôle de Wario, le personnage bien connu de Nintendo; et est également apparu sur “Weekend Update”.

“Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles aujourd’hui, mais une fusée qui devenait incontrôlable il y a quelques minutes s’est écrasée dans l’océan”, a déclaré Colin Jost, membre de la distribution. Et à ce moment-là, nous savons que ce n’est pas la faute d’Elon.

Jost a ajouté que “beaucoup de gens demandent:” Pourquoi êtes-vous l’hôte de notre émission? “

“Maintenant, nous savons, c’est parce qu’il avait besoin d’un alibi”, a commenté Jost.

En revanche, le “SNL” de samedi était important car c’était la première fois que l’émission était diffusée en direct à l’international.

YouTube l’a diffusé en direct dans plus de 100 pays, dont l’Australie, le Canada, l’Inde, le Mexique, la Russie et le Royaume-Uni, a annoncé samedi NBC.