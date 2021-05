C’était le premier astronaute de nuit à atterrir en plus de 50 ans | Vie

SpaceX a franchi une autre étape importante. Il a réussi à ramener quatre autres astronautes, mais cette fois dans la nuit.

SpaceX continue de terminer les étapes qui le rapprochent de la Lune. Aujourd’hui, il a passé avec succès un autre test difficile: eL’atterrissage de quatre astronautes dans l’obscurité. C’est quelque chose que la NASA n’a pas fait depuis plus de 50 ans.

Sa mission de la dernière nuit a eu lieu en 1968, lorsque trois astronautes de la mission Apollo 8 sont revenus sur Terre après avoir tourné autour de la Lune pour la première fois, selon le New York Times.

Techniquement il n’y a pas de différence dans la conduite d’une mission spatiale de nuit ou de jour, mais dans le cas d’un atterrissage d’astronaute, il est toujours préférable de le faire pendant la journée en cas d’urgence, car un sauvetage est toujours plus compliqué dans l’obscurité.

Avec cet atterrissage SpaceX complète ce que la NASA appelle une mission opérationnelle.

Les astronautes Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker de la NASA, et Soichi Noguchi de l’Agence spatiale japonaise, sont arrivés à la Station spatiale en novembre 2020.

Ils ont passé 168 jours en orbite autour de la Terre, dans la plus longue mission de la NASA depuis 1978. Au total Ils ont parcouru 114 millions de kilomètres, faisant le tour de la Terre 2688.

Ici vous pouvez voir la séquence finale du splashdown:

La capsule Dragon a été décrochée de la Station spatiale internationale avec les 4 astronautes à bord, utilisant ses moteurs pour s’éloigner de l’orbite de la Station. Pour traverser l’atmosphère, ils ont également dû utiliser les propulseurs, dans le but de sortir de l’orbite pour tomber dans l’atmosphère.

Une fois en contact avec l’air, déployé les quatre parachutes pour atterrir doucement dans la mer. L’ensemble du processus a nécessité plus de 6 heures.

Enfin, la capsule Dragon a atterri dans l’eau au large des côtes de Floride vers 2h56 du matin, heure de l’Est des États-Unis. Première mission d’atterrissage nocturne de la NASA depuis 1968.

SpaceX continue de progresser régulièrement vers son rêve de voyager sur la Lune et sur Mars.