C’était le premier vol commercial de l’histoire avec du carburant 100 % durable : il pollue la moitié | La technologie

Ce matin, la compagnie américaine a effectué un vol avec plus de 100 passagers dans lequel l’un de ses moteurs utilisait entièrement du carburant d’aviation durable (SAF)

UNE Boing 737 Max 8 a parcouru la distance de Chicago à Washington DC (près de 1000 kilomètres) avec un moteur qui a utilisé du carburant d’aviation 100 % durable, également connu sous le nom de SAF.

Le SAF est un carburant alternatif fabriqués avec des matières premières non pétrolières. United Airlines se positionne comme la compagnie leader dans son utilisation. Après le vol, les résultats obtenus ont confirmé que les émissions de dioxyde de carbone étaient inférieures de 75 % qu’un vol avec du carburant traditionnel.

La nuance selon laquelle un seul des moteurs a utilisé du SAF est pertinente puisqu’actuellement il n’est pas autorisé de voler exclusivement avec ce type de carburant, donc l’autre utilisait du carburant conventionnel.

L’utilisation de deux moteurs avec des charges différentes a également permis de mettre en évidence la durabilité représentée par ce nouveau carburant qui, en plus de niveau opérationnel n’a fait aucune distinction, préparant ainsi un avenir beaucoup plus propre.

De plus, le remplacement pourrait être immédiat puisque le SAF utilisé dans ce vol est prêt à remplacer le conventionnel sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications aux moteurs, ce qui compatible avec les flottes d’avions existantes.

L’historique de l’aviation est effacé pour le décollage. Le premier vol de passagers au monde utilisant du carburant d’aviation 100% durable (SAF) est en route vers @Reagan_Airport. pic.twitter.com/63Don45bBg – United Airlines (@united) 1er décembre 2021

Parmi les passagers du vol, il convient de souligner le PDG de la compagnie, Scott Kirby, des hommes d’affaires et responsables du gouvernement américain, des dirigeants de sociétés associées telles que Boeing et World Energy, (fabricant de SAF) et des membres des médias et ONG.

Scott Kirby lui-même, dans la déclaration des États-Unis, a déclaré que « lorsque nous combinons l’effort de décarbonisation de cette industrie avec des engagements accrus pour produire et acheter des carburants alternatifs, nous démontrons la manière évolutive et percutante dont les entreprises peuvent se rassembler et jouer un rôle dans relever le plus grand défi de notre vie. »

L’utilisation de carburant d’aviation durable est l’un des premiers grands pas que les compagnies aériennes ont donné pour progresser dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Cependant, cela ne représente qu’une réduction de près de 80 % et non les 100 % qu’ils visent.

On estime que d’ici 2050, ils atteindront le zéro net émissions grâce à l’adhésion continue des compagnies aériennes au plan stratégique établi à un niveau général comme IAG, Emirates Airlines, Airbus, Boeing…

De notre côté, la société espagnole Iberia a utilisé du biocarburant produit par Repsol début novembre pour effectuer un premier test en vol de Madrid à Bilbao. Ce n’est pas la même qualité que SAF, mais cela démontre l’engagement mondial de l’industrie.