C’était le retour d’Alejandra Espinoza en NBL 2021

Univision Alejandra Espinoza est revenue pour accueillir Nuestra Belleza Latina 2021 dans un gala plein d’émotion.

Alejandra Espinoza est enfin de retour pour animer Nuestra Belleza Latina 2021. La star mexicaine charismatique et talentueuse il y a quelques jours était absente de la production télévisuelle d’Univision en raison de problèmes de santé.

Avant de donner le coup d’envoi du gala de la NBL ce dimanche 17 octobre, Espinoza a remercié les téléspectateurs et ses collègues d’Univision pour leurs expressions d’affection et leurs prières au milieu des moments de santé difficiles qu’il a vécus à cause de ses nodules thyroïdiens.

« Avant de commencer l’émission, je veux prendre les premières minutes pour pouvoir dire : Merci beaucoup ! Dieu merci, je suis en très bonne santé. J’ai, comme toi, des bons comme des mauvais moments, comme ces dernières semaines. Je sais que beaucoup d’entre vous sans me connaître personnellement m’aiment, et veulent que je me porte bien. Merci pour chacun de vos messages, pour chacune des prières que vous avez faites pour moi, je vous remercie. Grâce à toutes ces prières, je me tiens ici plus forte que jamais », a déclaré la reine de beauté.

Alejandra Espinoza a également remercié Giselle Blondet pour le soutien qu’elle lui a apporté en la remplaçant comme animatrice de Nuestra Belleza Latina lors du gala du dimanche 10 octobre dernier.

« Je veux te remercier Giselle, parce que je sais que le fait que tu sois là est le moins dont j’aie à m’inquiéter car il n’y a personne comme toi pour manier ce bateau, alors je te remercie du fond du cœur », a déclaré le vainqueur 2007 de la NBL.

Los comentarios de los televidentes de Univision no se hicieron esperar en las redes sociales ante el gran regreso de Espinoza a la conducción de la duodécima temporada de NBL: “Gracias a Dios por la salud de Alejandra”, “Que bello ser humano”, “ La meilleure ».

Pour le troisième gala de Nuestra Belleza Latina 2021, Alejandra Espinoza a opté pour une robe saisissante dans une couleur fuchsia vibrante de la célèbre créatrice dominicaine Giannina Azar.

La douzième saison de l’émission de téléréalité Univision représente la troisième fois que la direction de l’émission repose sur le talent incontesté d’Espinoza.

Les célébrités ont sympathisé avec Alejandra Espinoza

Le retour d’Alejandra Espinoza à Notre Beauté Latine 2021 généré des réactions positives sans fin sur la plateforme Instagram de la part de personnalités de la télévision hispanophone aux États-Unis.

« Très heureux de vous retrouver et en bonne santé. Je t’aime », a-t-il affirmé Giselle blondet, juge de Nuestra Belleza Latina 2021.

« Tu es belle. Et surtout, guérissez », a-t-il écrit Karla Martinez, animatrice de l’émission Univision Despierta América.

« Quelle bénédiction que tu sois bien mon @alejandraespinoza. Tout le meilleur pour vous », a-t-il assuré Jacky Bracamontes, animatrice d’Así Se Baila sur la chaîne de télévision Telemundo.

« Joli. C’est bien que tu ailles mieux maintenant », a-t-il déclaré. Barbara Turbay, mannequin et animatrice de télévision d’origine colombienne.

« Plus belle que jamais », a-t-il souligné Clarissa molina, lauréat de Nuestra Belleza Latina 2016.

« Bienvenue, reine », a-t-il assuré Chef Yisus, talent de l’émission Univision Despierta América.

« Magnifique », a-t-il déclaré Karina Banda, animatrice de l’émission Tomber amoureux d’UniMás.