C’était le retour de Klay Thomspon avec les Golden State Warriors

Comme un conte de fées. C’est le retour de Klay Thompson à la NBA après plus de deux ans et demi d’absence. Le joueur est revenu en entrée au jeu qui Guerriers de l’état d’or Il a joué au Chase Center de San Francisco contre les Cleveland Cavaliers avec une victoire 96-82 et avec un très bon feeling.

Steve Kerr a prévenu qu’il allait introduire progressivement Klay et il l’a fait. Bien qu’il soit sorti, comment pourrait-il en être autrement, dans le cinq de départ, il a fini par jouer exactement vingt minutes. On s’attend à ce qu’au fur et à mesure des matchs, il joue progressivement davantage. On s’attend à ce qu’il ne joue pas dos à dos dans ces premières semaines après son retour. Bien sûr, déjà en piste, Klay ne s’est pas écorché d’un iota, et a réalisé de formidables manches au panier dans lesquelles il a pu apprécier une très bonne forme physique et sa force habituelle dans les jambes.

Ainsi, dans les vingt minutes passées en revue, Klay Thompson, a contribué 17 points (7 sur 18 en placement et 3 sur 8 en triple), 3 rebonds, une passe décisive, un contre, deux défaites et 3 fautes. -2 avec lui sur la bonne voie pour Guerriers de l’état d’or. Il n’a pas tiré de lancer franc. Des chiffres et de très bons sentiments pour un joueur qui a vécu une terrible épreuve, aboutissant à deux blessures graves consécutives (genou et Achille). Nous l’avons déjà récupéré.

Stephen Curry a décidé de la victoire

Les Warriors venaient -de deux défaites consécutives et d’un match sur Stephen Curry pour le repos. Le retour de Klay Thompson a donné une motivation supplémentaire à l’équipe (en plus d’être le deuxième meilleur buteur du duel). Le meilleur était Curry, qui venait de se reposer lors du duel précédent. Il a terminé le match avec 28 points et 5 passes décisives, menant le sien.