“C’était le tour parfait, mais je ne sais pas d’où je le tiens”

05/06/21 à 16h47 CEST

Adrià Léon

Australien Remy Gardner s’est fait battre son coéquipier après avoir bouclé quelques derniers tours parfaits en Moto2 Q2. Le leader du championnat il a gardé deux jeux de caoutchoucs pour Q2 et les a utilisées pour surmonter à Raul Fernández, qui a mené jusqu’aux dernières mesures de la séance.

Nouvelle pole pour le pilote KTM, qui arrive très fort après sa victoire au Mugello. Le déjà « pilote MotoGP » il veut continuer à montrer pendant le reste de la saison qu’il a les pieds sur terre et non à l’avenir.

C’est ce que disait Rémy à son arrivée au parc fermé du circuit de Barcelone-Catalunya : “Je ne sais pas d’où j’ai pris le temps. Comme toujours, avec tout ce qui concerne le dépôt et la recherche du temps. J’avais économisé deux trains de pneus pour le Qualy, mais le premier que j’ai utilisé ne l’a pas vraiment aimé . J’ai mis l’autre en passant par les stands et la vérité est qu’il m’a donné beaucoup plus d’adhérence. Le changement était la clé et les tours se sont déroulés parfaitement, même si je ne sais pas comment ils se sont bien déroulés (rires) ” .