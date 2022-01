c’était l’endroit pour les étrangler « 

02/01/2022 à 17:13 CET

.

Quique Sánchez Flores, entraîneur de Getafe, a affirmé ce dimanche, après avoir gagné 1-0 au Real Madrid, qu’avant le match il avait décidé que la zone où il avait « étranglé » l’équipe madrilène était dans la ligne formée par Casemiro, Kroos Oui Modric, et il était satisfait du travail accompli par ses joueurs pour arrêter les trois médias rivaux.

Quique a signé sa deuxième victoire contre le Real Madrid en tant que manager de Getafe. Seize ans plus tard, il remportait à nouveau un derby et, plus tard, aux médias, il expliquait quelle était la clé de sa victoire.

« Nous avons un esprit combatif important. Dans les moments les plus difficiles, au début, nous avons décidé que nous pouvions travailler dur et que nous devions nous convaincre d’une idée. La résilience était le mot à l’époque et le sera dans le futur. Aujourd’hui, nous devions décider où étrangler. Vous ne pouvez pas éliminer onze joueurs du Real Madrid. Nous avons décidé que Kroos, Modric et Casemiro étaient l’endroit idéal pour les étrangler et les mettre mal à l’aise. Je n’ai pas été déçu. La clé était correcte et c’est arrivé aujourd’hui », a-t-il expliqué.

Quique il a valorisé sa victoire avec « une grande joie » et avec une extraordinaire « reconnaissance au groupe », après quelques mois de travail « sur la difficulté » mais toujours avec « beaucoup d’ambition et de prédisposition » à améliorer les choses.

« Aujourd’hui, nous trouvons un rival avec de nombreux outils pour faire des dégâts. Nous étions très intensess, toujours très proche du jeu que nous attendions. Je remercie les joueurs, le staff technique et les supporters. Gagner au Real Madrid nécessite toujours beaucoup de soutien », a-t-il déclaré.

« Avant chacun de ces matchs, on ne regarde pas les chiffres car ce serait très déprimant et on perdrait l’envie de gagner. Tous les matchs en général sont un beau processus. Quand on l’imagine, on génère de l’enthousiasme avec ce qui peut être fait. Aujourd’hui, nous savions que jouer de l’extérieur de la relégation était un plus. Nous avons marqué très tôt et nous avons fait ce que nous devions faire. Quand nous devions aller de l’avant, nous le faisions, quand nous pouvions jouer, nous jouions. Nous sommes heureux parce que beaucoup de ce que nous nous attendions à ce qu’il se produise s’est produit.

Pour l’entraîneur de Getafe, une autre des clés pour battre le Real Madrid résidait, comme il y a 16 ans, dans « la force du groupeou », puisque, selon lui, lorsqu’un club est collectivement fort, il est capable d’obtenir des résultats.

« C’est la seule chose qui vous rapproche de la victoire. Contre le Real Madrid, vous devez ramer tout le monde, parfois un peu de chance. Demain, nous serons déjà dans le prochain match et penserons que nous devons repartir de zéro. Il me reste la capacité de l’équipe à comprendre les choses. Nous voulions jouer à un type de jeu. Tout le monde est différent. Nous jouons comme nous jouons en adaptant certaines choses. Mes joueurs sont caméléons, ils sont capables de s’adapter au jeu que nous voulons. Nous avons généré cette vertu », a-t-il déclaré.

Opportunité à Cabaco

Enfin, il a évoqué la centrale uruguayenne Eric Cabaco, qui n’a pas été convoqué la journée dernière face à Osasuna, après une expulsion absurde en Coupe face à l’Atlético Baleares qui a entraîné l’élimination de son équipe. Avec la chute de Laisse moi par sanction, Quique Il a donné une chance au défenseur uruguayen, qui a terminé le match en serrant son entraîneur dans ses bras.

« Nous devons avoir l’esprit ouvert et comprendre chaque situation. J’ai fait ce que je devais faire au début. Les opportunités. Ensuite, elles ne sont pas fermées parce qu’un joueur fait une erreur. Ensuite, la vie et le football continuent. Nous devons donner la normalité aux Choses. Prenez note quand quelque chose va au-delà de nos intentions et à partir de là, les joueurs corrigent leurs actions », a-t-il conclu.