C’était les débuts de Roansy Contreras dans les ligues majeures

La recrue dominicaine Conters rouquins réussit enfin à faire ses débuts dans le Grandes ligues avec seulement 21 ans d’avoir été signé en tant qu’amateur en République dominicaine.

Contreras était un prospect pour les Yankees de New York avant d’être échangé aux Pirates de Pittsburgh, affirmant même qu’il se sentait triste après avoir appris qu’il ne ferait plus partie de l’organisation qui lui a donné l’opportunité d’entrer dans l’entreprise.

Conters rouquins il a lancé 3 manches sans but avec 3 coups sûrs, 1 BB et 4 retraits au bâton contre les Cubs de Chicago.

Son premier coup de poing :

Après son départ, le dominicain s’est montré très mature devant la presse, disant qu’il n’était pas surpris car il travaille pour ça.

«Je dois être honnête avec vous, je ne suis pas surpris, et une grande partie de cela est que je crois vraiment en tout le travail acharné et les sacrifices que j’ai mis dans ce jeu et juste la préparation que j’ai faite. Ça, pouvoir venir ici et voir les résultats, c’est fructueux, c’est énorme, c’est une bénédiction », a déclaré Contreras.

«Cependant, je ne suis pas surpris. C’est ce qui vous donne des sacrifices et un travail acharné, et j’ai hâte d’avoir plus d’opportunités et de revenir et de continuer à travailler dur. »

En 2019, il avait un dossier de 12-5 avec une MPM de 3,33 en 132 manches avec 113 retraits au bâton, il a l’une des courbes les plus criminelles des ligues mineures avec une balle rapide de 95 milles et un bon contrôle, bien qu’il mesure 6’0 pieds et à peine 175 livres, c’est un géant quand il est sur le monticule. Roansy Contreras a 21 ans.

Contreras en Triple-A en 2021 a connu un excellent début et a terminé avec une fiche de 3-2, 2,65 MPM en 54,1 manches avec 76 retraits au bâton.

Roansy Conteras, qui appartient aux East Bulls de la LIDOM, a contacté Héctor Gómez à qui il a exprimé les mots suivants :

“C’est un rêve devenu réalité. Je ne m’attendais pas à arriver à la MLB si rapidement. Merci aux Pirates d’avoir fait confiance à mon talent et merci aux fans de Pirates pour tant de gentils messages. Je leur suis très reconnaissant. “.