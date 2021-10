C’était l’idée de soins personnels de Melania Trump, selon son ancien chef de cabinet ⋆ .

Non seulement nous avons un aperçu des activités quotidiennes de Melania Trump, mais nous avons également de sales secrets. Apparemment, selon CNN, Melania n’était pas la plus grande fan de sa belle-fille, Ivanka Trump et de son mari, Jared Kushner, les qualifiant de “stagiaires”. Le média a rapporté qu’Ivanka empiéterait sur les voyages internationaux, qui étaient particulièrement réservés à la première dame et au président. Les choses entre les deux étaient si mauvaises que Melania a interdit à Ivanka d’assister à des voyages et l’a même qualifiée de “Princesse”, a rapporté CNN.

Mais le prochain plus grand secret pourrait être le plus surprenant de tous. Nous savions que Donald Trump était un grand critique de la presse, mais vous n’avez probablement jamais su que sa femme l’était aussi. “Comme son mari et tous ses enfants, Mme Trump a scruté ses coupures de presse comme un architecte expert se concentrant sur les plans”, a écrit Stephanie Grisham (via CNN). «Aucun détail n’a été négligé, rien n’a manqué son œil. Elle a configuré les alertes Google pour elle-même et a tout vu.

Oui, sa fixation sur la presse était si mauvaise que l’ancienne première dame a mis en place des notifications pour toutes les nouvelles qui se concentraient sur elle. Parlez d’obsessionnel. Et peut-être en apprendrons-nous encore plus sur l’ancienne première famille lorsque le révélateur de Grisham arrivera dans les librairies le 5 octobre.

