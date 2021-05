“C’était l’un de mes meilleurs matchs sur terre battue”

14/05/2021

Allumé à 15h30 CEST

L’Espagnol Raphael Nadal, qui a été planté à sa seizième demi-finale des 1000 Masters de Rome en battant l’Allemand Alexander Zverev, a estimé ce vendredi qu’il avait disputé “l’un de ses meilleurs matches sur terre battue” et que “gagner sous pression” augmentait sa confiance.

“Lorsque vous vous battez, vous avez généralement un prix. J’ai beaucoup combattu hier (contre le Canadien Denis Shapovalov) et au final j’ai pu gagner et cela m’a permis de jouer aujourd’hui. Aujourd’hui j’ai beaucoup mieux joué qu’hier, j’ai joué plus solidement. C’était l’un de mes meilleurs matches sur terre battue contre un adversaire très coriace », a-t-il déclaré. Nadal à la fin du jeu.

“C’est une belle victoire, c’est important d’avoir gagné sous pression, car ces dernières semaines j’avais perdu des points importants, cette semaine j’ai mieux bougé et je suis super content”, at-il ajouté.

Nadal, neuf fois champion à Rome, affrontera l’Américain en demi-finale Reilly Opelka, numéro 47, un joueur puissant, deux mètres et onze centimètres, avec un service très fort.

“Opelka C’est un adversaire coriace, très compliqué, il a un service énorme, je dois être concentré sur mon service. On verra, je sais qu’il a un excellent service, je dois bien jouer, solide, essayer de lui faire jouer un coup de plus. Ce sont des demi-finales d’un Masters 1000, il faut être concentré », a-t-il déclaré.

Celui de Manacor est très content de la façon dont il a pu concourir ce vendredi après un effort de trois heures et demie nécessaire la veille pour gagner contre Shapovalov, annulant deux balles de pause.

“J’ai joué plus de matchs, j’ai bien travaillé. Au-delà de la résistance, il me manquait un peu d’étincelle et c’était ce que je recherchais. Aujourd’hui encore j’ai mieux défendu, j’ai mieux lu le jeu et c’est pour moi l’important. Il y avait beaucoup de points, j’ai eu la possibilité de jouer une autre balle à l’intérieur », a-t-il considéré.

Il a également rassuré sur son état après sa chute lors du premier set du match contre Zverev et a subi des blessures à diverses parties du corps.

«Plusieurs parties de mon corps me font mal, parce que j’ai des blessures à différents endroits. C’était dans une course, mon pied est resté coincé sur la ligne. J’ai frappé mon poignet, j’ai eu un peu peur, mais après quelques secondes, j’ai réalisé que c’était rien », dit-il.