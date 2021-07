“C’était ma dernière danse” : Riveros dit au revoir aux Jeux avec un Top 25

L’histoire olympique de Bárbara Riveros s’est terminée par un Top 25 à Tokyo. Le Chilien a franchi la ligne d’arrivée après 2 heures, 2 minutes et 46 secondes, à 07h10 derrière le champion.



Riveros pariait sur le Top 15 au Japon, bien que la préparation des Jeux Olympiques il n’en était pas de même compte tenu de son précédent cycle olympique, qui s’est terminé par une cinquième place à Rio 2016. Deux mois avant d’arriver en Asie, Elle s’est cassé une côte à la suite d’une chute, de sorte que la blessure l’a limitée à la dernière partie de son entraînement.



La gagnante était la représentante des Bermudes, Flora Duffy avec une heure 55 minutes et 36 secondes. La première place était historique pour cette nation, car c’était la La médaille d’argent était la La Géorgie britannique Taylor-Brown. La médaille de bronze est revenue à l’Américain Katie Zaferes.

“Je pars assez content. C’était difficile d’arriver ici à cause d’une côte et d’une blessure au pied. Je me suis battu jusqu’à la fin, je suis heureux d’avoir représenté le Chili de la meilleure façon. Ces derniers mois, il y a eu des moments critiques. et j’ai pu sortir les circonstances de la boîte. assez difficile “, a-t-il déclaré à TVN après la course.

“C’était assez risqué sur la moto. Il y a eu plusieurs chutes. Je suis fier d’avoir bien résolu les moments critiques. Ce sont mes derniers Jeux. J’aime être assez honnête, si je ne suis pas dans la bagarre, ça ne m’intéresse pas de finir une course derrière. Je vais sur la longue distance pour tester », a-t-il déclaré.

Enfin, Riveros a exclu de participer à Santiago 2023. “Je ne pense pas que je vais me présenter. Je n’aime pas faire les choses de manière médiocre.”