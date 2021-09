“C’était ma meilleure étape de la Vuelta”

01/09/2021 à 18:39 CEST

Primoz Roglic (Jumbo Visma), vainqueur de l’étape de Lagos de Covadonga et leader de la Vuelta, il était heureux sur la ligne d’arrivée après une journée dont le champion olympique du contre-la-montre a profité malgré la pluie et l’attaque à 60 km de la ligne d’arrivée du Colombien Egan Bernal.

“En cyclisme, il y a toujours des risques, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais aujourd’hui tout s’est bien passé. J’ai vraiment aimé l’étape et je l’ai appréciée. C’est une super belle journée pour moi et pour toute l’équipe. Je n’ai pensé à rien , juste j’y suis allé avec Egan Bernal. C’est une course ! Alors je me disais qu’il y avait un long chemin à parcourir et qu’il y avait une montée très dure à la fin », a-t-il expliqué.

Roglic, qu’ilIl est arrivé au départ du dernier port avec Bernal avec 1,25 minute d’avance sur le groupe de poursuivants, il a lâché le Colombien à 7 km de la ligne d’arrivée, roulant déjà seul jusqu’à franchir la ligne d’arrivée en poussant un cri libérateur. Il venait de condamner la Vuelta.

“Lors de la dernière montée, j’ai roulé le plus fort possible. A ce moment-là, Egan ne me suivait plus, alors j’y suis allé seul. Je pense que c’est ma meilleure performance sur la Vuelta, oui. J’en profitais avec tout le soutien de la public, livré malgré la pluie”.

Malgré l’averse, la journée a été inoubliable pour Roglic, qui a noté son nom sur un pic mythique. Maintenant, à penser, sans excès de confiance au jour de reine du Gamoniteiru.

“La météo n’était pas la meilleure, mais c’était une super belle journée. L’écart au classement général n’est jamais assez grand, mais c’est bien, nous le méritons. Quoi qu’il arrive, demain nous avons une étape reine en route, donc On verra si c’est suffisant.”