“C’était moins long qu’à Tokyo mais je n’ai plus rien”

in

14/08/2021 à 22:34 CEST

.

slovène Primoz Roglic (Jumbo), vainqueur de l’étape et premier maillot rouge de La Vuelta 2021, a assuré que, malgré un temps “plus court” que celui constaté aux JO de Tokyo 2020, où il a été proclamé champion olympique, après Le CRI ce samedi à Burgos de 7,1 kilomètres n’a “plus rien” d’énergie.

“Je suis très content, c’était un temps plus court qu’aux Jeux mais je n’ai plus rien”, a-t-il déclaré à la fin de l’étape, pédalant toujours le vélo après la course.

À Roglic, dont on peut dire qu’il maintient le Rouge conquis lors de l’édition précédente de 2020, a été la clé du contre-la-montre pour gérer “les courbes” du parcours et la première chose qu’il voulait faire était de “profiter de la victoire avec l’équipe. ”