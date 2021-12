C’était mon appareil technologique préféré de 2021

Source : Michael Hicks/Android Central

Ce fut une année fabuleuse pour l’industrie de la technologie, avec des téléphones Android amusants qui se retournent et se replient pour entrer dans le courant dominant. Entre toute l’agitation, il y a eu quelques lancements remarquables qui ont particulièrement attiré mon attention. Le chic Z Flip 3 de Samsung s’est imposé comme un accessoire élégant, faisant une déclaration audacieuse et laissant sa marque dans le monde. D’un point de vue plus pratique, le plus grand Z Fold 3 équipé du S Pen Pro a pris sa place comme le meilleur pliable que nous ayons vu à ce jour.

N’oublions pas d’autres versions impressionnantes comme l’Amazon Echo Show 15, les écouteurs Sony WF-1000XM4 et la série Google Pixel 6. Les fonctionnalités préexistantes ont été affinées et les nouvelles technologies ont fait leurs débuts. Malgré tous les nouveaux appareils exceptionnels que nous avons vus cette année, celui qui a capturé mon cœur était l’Onyx Boox Nova3 Color. Embrouillé? Laisse-moi expliquer.

Nous voyons constamment de nouvelles spécifications folles effaçant les barrières que nous pensions auparavant être nos limites supérieures.

Prenant sa place comme la meilleure tablette E Ink du monde, la Nova3 Color n’est pas exactement un exploit remarquable en matière d’innovation. L’industrie de la technologie est devenue si rapide que nous voyons constamment de nouvelles spécifications folles effaçant les barrières que nous pensions auparavant être nos limites supérieures. Il y a dix ans, l’idée d’avoir un appareil photo 100MP ou 128 Go de stockage dans nos téléphones Android était impensable. Se débarrasser de la prise casque était encore plus absurde, et pourtant, elle disparaît rapidement des produits phares et des téléphones de milieu de gamme d’aujourd’hui.

Avec toute l’agitation et ce besoin constant de montrer de grands nombres et des spécifications sur papier, nous commençons à oublier l’intérêt de ces spécifications et fonctionnalités fantaisistes. Après avoir rempli leur rôle primordial en tant qu’outils de communication et de partage de données, tout le reste dans les smartphones et les tablettes est un add-on. Nous donnons toujours la priorité à des choses comme la navigation sur les réseaux sociaux, l’écoute de musique ou la prise de photos, car c’est un choix personnel. Les préférences, les goûts et le style individuels dictent vers quel type de technologie nous nous penchons.

Maintenant que les appareils et gadgets intelligents sont devenus si bon marché, nous avons le pouvoir d’achat et la possibilité de choisir parmi une galaxie de produits passionnants. Il existe des catégories plus larges, puis des sous-groupes plus détaillés et agrandis au sein de ces catégories. Par exemple, un utilisateur très spécifique pourrait être à la recherche d’une paire d’écouteurs Bluetooth conçus à partir de zéro pour des entraînements robustes en salle de sport. Cet utilisateur souhaiterait que les écouteurs remplissent toutes les fonctions d’une paire d’écouteurs sans fil, mais s’attend également à des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un indice de protection IP65 ou des crochets d’oreille.

En fin de compte, un produit peut ne pas cocher toutes les bonnes cases pour vous, mais il peut toujours être exactement ce qu’un utilisateur spécifique recherche. Et c’est là que l’Onyx Boox Nova3 Color est mon appareil technologique préféré de 2021. Arborant un écran e-paper Kaleido Plus de 7,8 pouces, Android 10, une batterie de 3 150 mAh, un chargement USB-C, une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, haut-parleurs et un stylet Wacom, vous obtenez un mélange inhabituel de spécifications. Ce n’est certainement pas la meilleure tablette Android du marché, perdant d’un kilomètre face à des modèles plus anciens comme le Samsung Galaxy Tab A7. Mais le fait est que ce n’est pas ce qu’il essaie d’être. Il n’est pas destiné à rivaliser avec les tablettes grand public.

Un produit peut ne pas cocher toutes les bonnes cases pour vous, mais il peut toujours être exactement ce qu’un utilisateur spécifique recherche.

Nos besoins quotidiens de base sont pris en charge par nos principaux appareils tels que les téléphones, les Chromebooks et les tablettes traditionnelles. Pour enrichir cette expérience, nous obtenons des appareils secondaires tels que des écouteurs, des montres intelligentes ou des haut-parleurs intelligents. Ceux d’entre nous qui ont la chance de se le permettre s’adonnent à leurs passe-temps et intérêts en faisant en sorte que la technologie soit conçue pour les lecteurs, les artistes ou les écrivains. C’est là qu’interviennent les liseuses électroniques, les tablettes à dessin à part entière et les appareils de prise de notes dédiés.

Même si j’ai de la place dans mon budget pour une tablette secondaire dédiée à la tâche de lecture, j’aime avoir la possibilité d’en faire un peu plus avec l’appareil. En tant que lecteur avide et créatif occasionnel, l’Onyx Boox Nova3 Color s’adapte comme la pantoufle de verre de Cendrillon. Il offre l’assortiment exact de fonctionnalités en plus d’être un lecteur électronique natif que j’apprécie en tant que passionné de technologie livresque, quelque peu artistique. Regarder un écran coloré est important pour moi, mais même la meilleure liseuse Amazon Kindle n’en a pas. Obtenir un Kindle signifierait également que je serais coincé dans un écosystème limité, avec un accès interdit aux applications de lecture tierces et aucun stylet pour écrire ou dessiner.

La technologie Color E Ink imite le toucher fascinant du papier et la texture d’encre des livres imprimés. Contrairement aux tablettes Android conventionnelles, les appareils e-paper sont conçus à partir de zéro avec de longues heures de lecture à l’esprit. Je pouvais regarder l’écran Kaleido Plus de 7,8 pouces de l’Onyx Boox Nova3 Color pendant des heures sans ressentir de fatigue oculaire. En comparaison, le niveau de fatigue oculaire que les écrans LCD et AMOLED imposent à nos yeux est énorme. Un autre point positif des écrans e-paper est leur autonomie, qui dure des semaines sans recharger.

L’Onyx Boox Nova3 Color fait ce qu’il est censé faire avec élégance. Capitalisant sur la nouvelle technologie Kaleido Plus de E Ink Holdings, il offre la meilleure expérience de lecture absolue. La tablette e-paper affiche magnifiquement romans, manuels, livres d’histoires illustrés, bandes dessinées et magazines dans 4 096 couleurs subtiles. Il offre un monde de personnalisation et un ensemble exhaustif d’options pour modifier la police, l’espacement des lignes, le contraste des couleurs, la chaleur, la luminosité et bien plus encore.

L’Onyx Boox Nova3 Color fait ce qu’il est censé faire avec élégance.

Vous pouvez lier du texte dans des livres, y écrire, les faire lire, rechercher des morceaux de texte sur Internet et traduire du contenu sans jamais quitter votre livre électronique. Le Nova3 Color prend en charge un large éventail de formats de fichiers, notamment CBR, CBZ et ePub, l’un des formats les plus populaires non pris en charge par Kindle. Vous pouvez installer des applications et des bibliothèques de livres électroniques tierces telles que Scribd, Dark Horse Comics, Comixology, DC Universe et Webtoon. Le partage de livres électroniques vers et depuis l’appareil Onyx Boox est simple et direct. Vous pouvez même télécharger des livres depuis votre courrier électronique ou n’importe où sur Internet.

Le Nova3 Color peut lire des vidéos et des animations, mais il fait le travail horriblement. Vous obtenez un stylet Wacom et de nombreuses applications et fonctionnalités de dessin et d’écriture, mais elles sont pâles par rapport aux meilleures tablettes de dessin. Cependant, cela est facilement pardonnable à mes yeux. Je ne m’attends pas à un e-reader avec des as dans sa manche essayant de s’acquitter des fonctions d’une tablette Android phare. C’est avant tout une liseuse, et c’est ce qu’elle sera toujours. Tout le reste est un bonus supplémentaire.

Pour moi, obtenir tout ce que l’Onyx Boox Nova3 Color peut faire pour 400 $ est une bonne affaire, par opposition à un e-reader ordinaire comme un Kindle et une tablette Wacom séparément. C’est parce que je suis un passionné, pas un professionnel. Même alors, les experts ont déjà leurs outils de commerce. Ce produit remplit une niche très spécifique. Après sa fonction de base de liseuse, rien n’est essentiel en soi. Mais le fait qu’il puisse se connecter à une paire d’écouteurs ou de haut-parleurs Bluetooth, fonctionner comme un appareil de prise de notes, lire du contenu vidéo, parcourir le Web, charger des applications Android et tout afficher en couleur est plutôt sympa.

Pour moi, l’Onyx Boox Nova3 Color est une liseuse très intelligente, fonctionnelle et passionnante. Il n’essaie pas d’exceller dans tout, mais il se surpasse dans les domaines qui comptent. Lire des livres de toutes sortes est un délice et quand j’ai la flemme d’aller chercher mon appareil principal, je peux tout aussi bien consulter mes e-mails ou lire un article sur Internet sur le Nova3 Color. C’est pourquoi cette tablette E Ink colorée d’Onyx Boox est mon appareil technologique préféré de 2021.