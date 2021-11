« C’était peut-être notre meilleur GP »

11/07/2021 à 15:32 CET

Adrià Léon

Constant, rapide et sans erreurs. C’est ainsi que ‘Pecco’ Bagnaia s’est montré au Grand Prix de l’Algarve contre un Joan Mir qui a essayé de lui rendre les choses difficiles sans fortune. L’Italien n’a donné d’options à personne et a aidé à obtenir le titre constructeur pour Ducati, qui met quatre de leurs montures parmi les sept premiers («Pecco», Miller, Zarco et Martín). Le podium a été complété par lui-même Joan Mir, qui a clôturé un excellent week-end en beauté et Jack Miller, qui a battu Álex Márquez en tête-à-tête final pour le bronze.

Le gagnant, ‘Pecco’ a surpris dans ses déclarations. « Peut-être que nous avons fait le meilleur travail de week-end depuis que je suis en MotoGP. J’ai apprécié chaque séance, surtout en course. j’ai eu peur quand j’ai vu le drapeau rouge, car ces derniers temps nous n’avons pas de chance, mais finalement tout s’est bien terminé et il n’y a pas de blessure grave à regretter. Très heureux aussi pour le titre des constructeurs, ce que nous recherchions ici à Portimao. L’équipe le mérite largement« , a commenté le MotoGP n°63.

Derrière lui entrait le champion du monde 2020, Joan Mir. « Cette course a été très bonne. J’ai eu tout ce dont nous avions besoin pour être devant. La vérité est que j’espérais avoir quelque chose de plus pouvoir lutter un peu plus pour la victoire de ‘Pecco’, surtout dans la dernière ligne droite, mais nous sommes très heureux. Beaucoup d’humeurs pour la famille du policier décédé hier après l’incident avec le taxi du journaliste Lucio López. J’espère que dans la limite des possibilités, tout se termine bien », a déclaré Joan, qui a tenu à se souvenir du drame qui s’est produit hier soir près du circuit.

Le podium a été complété par Jack Miller, qui a finalement réussi à bien terminer au premier rang. « J’ai essayé de gérer le pneu arrière en début de course mais J’ai eu une peur qui m’a fait contrôler. Le combat avec Álex Márquez a été très beau. Je pensais avoir fait un trou avec lui, mais il m’a rattrapé très vite. Je n’étais pas à l’aise, j’ai beaucoup souffert et a eu beaucoup de peurs, donc je suis allé pour conserver. C’est dommage chaque fois qu’il y a un drapeau rouge et que la course ne se termine pas normalement, mais la sécurité passe avant tout. J’espère que Miguel et Iker vont bien, quel est l’important», a déclaré un Jack Miller toujours très chevaleresque.