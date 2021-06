“C’était pour lui, il voulait le gagner”

Nouvelles connexes

Jon Rahm il l’a fait. A l’aube de dimanche à lundi, le golfeur basque a été proclamé champion d’une Grand Chelem. Sa victoire dans le US Open Il a inscrit son nom dans les livres d’histoire du sport espagnol et lui a donné carte blanche pour côtoyer les mythes de la discipline nationale. Parmi eux, un Severiano Ballesteros dont le souvenir perdure et durera parmi tous ceux qui parient pour profiter des parcours de golf. L’idole cantabrique, une référence pour beaucoup, a « reçu » une partie du prix grâce à Rahm.

Le Basque était euphorique en confirmant son triomphe. Ce n’était pas pour moins. Il y a quelques semaines à peine, il a dû quitter le Le Mémorial quand il était le chef quand il l’a informé qu’il avait été testé positif pour le Covid-19. Rahm, alors qu’il brillait sur l’herbe, a reçu cette confirmation inattendue à la fois pour lui-même et pour les personnes présentes. Un coup dur qui a pourtant fini par remédier avec sa victoire à l’US Open. Par conséquent, Rahm a expliqué après le jour qu’il est “un grand croyant au karma“.

“Après ce qui s’est passé il y a quelques semaines – par rapport à cette marche pour le Covid -, je suis resté très positif sachant que de grandes choses allaient se produire”, a expliqué Rahm avec émotion. “Je ne savais pas quoi, mais nous atteignions un endroit où j’ai obtenu ma première victoire et c’est un endroit très spécial pour moi et ma famille. j’ai senti que les étoiles s’alignaient« Un sentiment qui peu après allait prendre forme, car accompagné de ses amis les plus proches, il a pu célébrer l’attribution d’un US Open qui fera déjà partie de l’histoire du golf espagnol.

Gagner l’US Open, être numéro 1 du golf mondial et le dédier à Seve Ballesteros montre la grandeur de Jon Rahm. Félicitations pour votre triomphe impressionnant dans #USOpen grâce à un travail acharné, à des améliorations et à la confiance face aux difficultés ! @JonRahmpga @BrandsofSpain – Maison de SM le Roi (@CasaReal) 21 juin 2021

La euphorieMalgré tout, il n’a pas empêché le geste. Un détail qui parle bien de Rahm et de sa façon d’être. Le golfeur, essayant de gérer cette émotion de la même manière qu’il le faisait avec la pression à chaque coup, se souvint de Seve. “C’était définitivement pour Seve“Il a parlé de son idole, celle qui a tant de fois essayé de ressembler pour sa qualité et son potentiel au golf.” Je sais qu’on a beaucoup parlé de Seve au Masters, mais je sais qu’il voulait gagner celui-ci avant tout, ” a reconnu l’Exemplaire John Rahm.

Même le Vraie maison a félicité Jon Rahm en soulignant son dévouement à Severiano Ballesteros, dont le décès en 2011 a mis fin à une légende inoubliable. « Gagner l’US Open, être le numéro 1 du golf mondial et le dédier à Seve Ballesteros montre la grandeur de Jon Rahm. Félicitations pour votre impressionnante victoire à l’US Open grâce au travail, à l’amélioration et à la confiance face aux difficultés ! ” Ils ont écrit depuis les réseaux sociaux du domaine.

