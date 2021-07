C’était Roda Nonstop, le test reine 100% Val d’Aran se termine avec succès

22/07/2021

Sport.es

Samedi dernier a été célébré VII EraRoda Non stop avec départ et arrivée à Vielha, avec une participation record de plus de 350 participants.

Era Roda Non Stop est un test qui se déroule dans 2 distances , dans le but d’accueillir les motards les mieux préparés sur la scène nationale et pour ceux qui apprécient également une forme physique moyenne ou élevée selon le rythme et les capacités techniques.

Era Roda est célébrée dans une destination privilégiée, le Val d’Aran, avec des paysages très suisses pleins de rivières ou de prairies alpines, avec des sentiers humides entre forêts de grands sapins et de hêtres. Il est connu pour sa dureté méritée par le parcours plein de sentiers adaptés à tous les niveaux de glisse avec certains points plus techniques que d’autres mais conçus pour que chacun puisse en profiter sans avoir à subir des revers.

Dans cette édition, 4 grandes NOUVELLES vous ont été proposées :

1. ERA RODA NONSTOP sélectionné comme l’un des événements prestigieux du circuit National BTT « 101 série IronBike & rdquor ;.

2. 2 distances : Ultramarathon 120 km et 4600 d + Marathon 55 km avec 2100 d+, au format de navigation GPS et balisés en zones urbaines et points clés de l’itinéraire ; accompagné d’un protocole d’action Covid 19 qui a fait une grande différence par rapport aux années précédentes, notamment pour garantir la sécurité personnelle des participants et de leurs accompagnants :

3. Changement de lieu de départ et d’arrivée cela a été fait à Vielha, et son itinéraire totalement modifié dans le sens de son mouvement par rapport aux autres éditions, avec des distances et des pentes différentes, et très compensé entre montée et descente très amusant, adapté à tous les types de cyclistes.

4. Et un MISE À NIVEAU des services. Le plus important, celui de la SÉCURITÉ. Chaque coureur a eu une UNITÉ de suivi GPS individualisée, et l’organisation et les accompagnateurs ont pu voir la position du coureur à tout moment. De cette façon, le contrôle, la surveillance et la synchronisation ont été garantis. Le nombre de catégories et de prix a également été considérablement augmenté et une nouvelle catégorie a même été créée pour les vélos électriques de 650 kW et il n’y a donc eu aucune contestation pour ceux qui bénéficient encore de 500 kW.

Classements

Ultramarathon masculin Oriol Colomé avec un temps de 6h32′ et seconde Marc Casanova avec un temps de 6:40 dans la catégorie féminine :, Marta Riba avec un temps de 9:50 et deuxième Celia Ruiz avec un temps de 11:49′, dans l’Ultramarathon pour les couples masculins : Équipe de rêve avec un temps de 8h05′ et une seconde Peta Z avec un temps de 8h31′ en binômes mixtes d’Ultramarathon : Dynamite Couple avec un temps de 11h18′. Dans la catégorie Marathon Hommes : Guillermo Estany avec un temps de 3h07′, seconde Miquel Herrasti avec un temps de 3h18 et en Femmes : Marta Ballus avec un temps de 3h52′ et seconde Esther Tuset avec un temps de 4h28′. Chez Marathon Ebike : Jésus Santamaria avec un temps de 3h17′ et seconde Jordi Arumí avec un temps de 3h27′