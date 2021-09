C’était sorti ! Voici la vidéo prouvant que le juge a été radié

in

Erreur énorme de l’arbitre de Yankees vs Red Sox, Joe West, et après le coaching de Boston dirigé par Alex Cora qu’il n’a pas demandé la révision de ce jeu controversé qui pourrait définir jusqu’à la saison post-Major League pour ces deux équipes.

Match plein de polémiques, d’erreurs et de mauvaises décisions ce troisième de la série et dernier de la saison entre les Yankees et les Red Sox.

Des erreurs de LeMahieu et Gallo à celle de l’arbitre et du coaching des Red Sox, il a tout passé entre les deux plus grands rivaux de la MLB.

Celui-ci en particulier est un désastre pour Red Sox:

Avec deux tirs au but, le juge a retiré ce qui semblait être un retrait au bâton, mais après l’avoir contrôlé, le ballon a glissé du gant de masque des Red Sox et l’arbitre a décidé de marquer un “point de faute” … lorsque la règle stipulait que il contrôlait la grève.

Et clairement dans cette vidéo vous pouvez voir que le receveur des Red Sox avait ce ballon…

Frappez trois. Le jeu ne compte pas. pic.twitter.com/skfdIV705h – Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) 27 septembre 2021

Maintenant, ce qui est vraiment incroyable, c’est qu’après avoir regardé la rediffusion, Cora et son assistante n’ont pas demandé de critique de la pièce. Même chose qu’ils avaient sûrement gagné.

Pour cela, les Red Sox menaient 3-2 au huitième… mais la décision de l’arbitre a donné vie à Juge qui a fini par la pousser au centre du terrain dans le même tour pour retourner le tableau.

YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. YANKEES. #EstamosPrêt pic.twitter.com/o83gQvXxOX – Yankees Baseball (@Yankees_Beisbol) 27 septembre 2021

Et après Stanton Il a mis le dernier clou dans le cercueil des Red Sox… Le tout pour une grève qui n’a pas été inexplicablement chantée.