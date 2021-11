« C’était stressant, compliqué et ça s’est bien passé ; demain tout peut arriver « 

20/11/2021 à 17:46 CET

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), qui prendra le départ ce dimanche du premier Grand Prix du Qatar, le vingtième et l’avant-dernier du Championnat du monde de Formule 1, a souligné à . ce samedi sur le circuit de Losail que « c’était une qualification stressante » , ce qui était « compliqué, puisqu’ils « risquaient » d’utiliser le pneu médium en Q2 (deuxième tour) « et cela au final »ça s’est bien passé« , même si, comme il s’agit d’une piste inconnue, il estime que ce dimanche » tout peut arriver « .

« C’était une ‘quali’ très stressante, surtout en Q2, risquant de passer avec la moyenne. C’était vraiment dur, parce que je pensais rester en Q2, alors qu’aujourd’hui je pensais avoir beaucoup de capacité pour aller en Q3 avec le pneu tendre », a-t-il déclaré à Efe ce samedi Sainz, septième de la Coupe du monde, dans la zone mixte du circuit de Losail.

« Nous l’avons joué, ça a été compliqué mais ça s’est bien passé« , a déclaré le talentueux pilote madrilène après avoir terminé septième lors des premières qualifications de l’histoire du Grand Prix du Qatar.

« Et demain, nous sortirons avec la moyenne, dont nous ne savons vraiment pas si c’est un avantage ou non. Vous perdez au début et ensuite, espérons-le, cela se dégrade moins que le doux; mais nous verrons. Demain, tout peut arriver « , a-t-il répondu à Efe Sainz ce samedi au Qatar.