« C’était très facile de prendre la décision »

09/03/2021 à 19:10 CET

Martí Grau

Footballeur gallois de Tottenham, Gareth Bale, reconnaît que la décision de signer pour le club londonien était, pour sa part, simple. Sur la chaîne officielle de Tic Tottenham Hotspur FC, le joueur a assuré que son départ du Real Madrid était lié à sa volonté de revenir dans l’équipe anglaise. « Tout le monde sait à quel point j’aime Tottenham. Revenir dans un endroit où je savais que j’aurais tant d’amour a rendu la décision très facile. «

De plus, il assure que son départ était dérivé du manque de minutes avec le club blanc. « J’ai quitté Madrid parce que je voulais jouer et que je voulais aider l’équipe« Bien qu’il ait eu un début difficile à son retour à Tottenham, en proie à des blessures musculaires, le footballeur est maintenant dans un bon moment de forme. Après avoir raté quelques matchs pour cause de blessure, il a déjà marqué 6 buts et 2 passes décisives lors des 7 dernières jeux avec lui, l’équipe de José Mourinho.

Bale a également été interrogé sur le meilleur joueur avec lequel il partageait un vestiaire. « Le meilleur a été Cristiano Ronaldo, pour les buts et les titres que nous avons atteints ensemble. Sans aucun doute, il est l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps& rdquor;. Lui et les Portugais étaient ensemble à Madrid pendant cinq saisons consécutives.

Enfin, il a évoqué le meilleur moment de sa carrière. Il n’a pas eu beaucoup de doutes et a assuré que c’était la qualification du Pays de Galles pour le Championnat d’Europe 2020. « C’était très spécial car c’était la première fois que mon pays se qualifiait pour la phase finale d’un tournoi aussi important., et nous étions un groupe de joueurs qui jouaient ensemble depuis que nous avions 17 ans& rdquor;.

Même prêté par le Real Madrid, Bale n’a pas voulu mettre en avant les réalisations avec son équipe, le footballeur a remporté quatre titres en Ligue des champions. Désormais proéminent à Tottenham, proche de ses origines, le retour du Gallois dans l’équipe de Zidane est pratiquement une utopie.