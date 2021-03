« C’était un accident. Ils nous ont dépassés »

29/03/2021

Allumé à 00:41 CEST

Après avoir réalisé un excellent match contre Levante en demi-finale (3-6), Le FC Barcelone a mordu ouvertement la poussière contre le Movistar Inter (6-1) en finale de la Coupe d’Espagne.

Avec un visage sérieux et visiblement déçu, Andreu Plaza a reconnu la supériorité du rival lors de la réunion et a tenté de réduire l’importance de ce qui s’est passé pour le reste de la saison.

« Félicitations à l’Inter, car c’est un juste champion. Et si je dois valoriser le jeu, je dirais que nous avons eu un accident. L’Inter nous a dépassé dans une grande partie du parti en attitude, en jeu et en occasions « , admettait le gerundense.

« Il n’y a pas grand-chose à dire à part les cinq ou six premières minutes du match, ce que nous avons assez bien fait, avoir une chance et même marquer un but, mais il y a eu un moment où ils ont beaucoup poussé et nous avons nous avons beaucoup baissé la pression. Cela nous a conduits à prendre beaucoup de retard, ils ont profité et ont eu plus de chances des buts qu’ils ont marqués dans la première partie « , a déclaré l’entraîneur de Barcelone.

« Et dans la seconde mi-temps un peu similaire. Nous sommes bien sortis, générant quelques occasions, mais 3-1 nous a fait mal et surtout 4-1. La deuxième partie n’a pas eu beaucoup d’histoire, la vérité », a-t-il poursuivi.

Andreu Plaza tente de consoler Adolfo

| FCB

Plaza a essayé de penser à l’avenir après le grand match des demi-finales et a réduit l’importance de « tout bien faire pour gagner ce genre de matchs. C’est du sport et ils ont été meilleurs. Cela fait surtout mal aux joueurs, car il n’y a pas le temps de récupérer et nous avons un match de championnat mercredi et dimanche « .

L’entraîneur a fui pour se cacher dans le temps de repos le plus court que son équipe ait eu entre les matchs et a préféré se concentrer sur le fait que son équipe «n’avait pas la journée, ils l’ont fait et nous avions une équipe devant nous qui pouvait battre n’importe qui. Une mauvaise journée contre une équipe très puissante se termine comme ça, avec une nette supériorité et nous faisons ce que nous pouvons « .

Tino Pérez, heureux

L’autre côté de la médaille était Tino Perez. L’homme de Tolède a déjà conquis la dernière ligue lors de sa première saison sur le banc Interista et a fait le « miracle » dans cette Coupe d’Espagne après le départ l’été dernier de joueurs aussi importants que Humberto, Elisandro, Gadeia, Carlos Ortiz ou Ricardinho lui-même. .

« Le Barça a commencé plus concentré que nous. Nous avons eu de nombreuses occasions, ils en ont aussi eu, mais cette intensité du début à la fin et cette conviction ont été essentielles. Peut-être en raison du manque d’expérience en finale de certains joueurs. Nous avons été timides et il a été bon pour nous de cacher le but. À partir de là, il y a eu un peu d’accélération et cela nous a connectés au jeu », a-t-il déclaré.

L’Inter a célébré le titre avec style

« C’est la première fois que je remporte la Coupe ici en Espagne après cinq finales et j’aime que cette victoire soit juste, parce que les joueurs sont les vraies stars et ils ont joué trois matchs exceptionnels. C’est pourquoi je dois les féliciter », a déclaré l’ancien entraîneur du Dinamo Moscou.

Quant à timeout qu’il a demandé à sept minutes Et qu’il a changé le jeu comme une chaussette, Tino Pérez s’est limité à commenter qu’il l’a fait « parce qu’il a vu que mon équipe devait faire un pas en avant. Oui, c’est vrai que cela nous a aidés, mais la clé a été dans les joueurs « .