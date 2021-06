“C’était un bon dimanche, avec encore quatre points en poche”

in

20/06/2021 à 18:36 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, qui a terminé huitième ce dimanche du Grand Prix de France, septième du Championnat du monde, a fait part de sa joie sur le circuit Paul Ricard après avoir bouclé “un bon dimanche” qui s’est terminé “avec quatre autres points dans ta poche “.

“Je me sentais à l’aise avec le pneu dur”, a expliqué Alonso, 39 ans, qui, après deux absences, est revenu dans la première catégorie du sport automobile, dans laquelle il détient les 32 victoires que l’Espagne a remportées tout au long de son histoire et qui est passée du composé moyen au plus rigide après le dix-neuvième des 53 tours qui ont été remis ce dimanche à la piste du Castellet.

“S’il y en avait un plus dur, c’est encore mieux. Voyons quand ils mettront le C1, le C2 ou le C3”, a déclaré le double champion du monde asturien, faisant référence à la combinaison de pneus la plus dure possible.

“Nous pensions nous arrêter au 20e ou au 22e tour et nous nous sommes arrêtés au 19e. Mais si nous nous étions arrêtés au 14e, rien ne se serait passé”, a expliqué Alonso après la course dans des déclarations à la chaîne de télévision ‘Dazn’.

“Nous avons commencé neuvième et fini huitième, donc nous sommes satisfaits car nous avons exécuté ce qui était prévu”Fernando a commenté qu’au départ il avait avancé de deux places en dépassant l’Anglais Lando Norris (McLaren) -cinquième ce dimanche- et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) -16e-, qui finiraient par lui donner un dépassement dans un combat initial difficile.

“Nous avons pris un autre bon départ”, a déclaré Alonso, qui devance son coéquipier français Esteban Ocon de six places, renouvelé avant “son” Grand Prix jusqu’en 2024 avec Alpine.

“Sans le ‘grainage’, nous aurions peut-être fini plus tard”, a déclaré l’Oviedo, qui est onzième de la Coupe du monde, avec 17 points.

« Lors des deux dernières courses, nous avons terminé sixième à Bakou et huitième ici, donc je peux être heureux », a déclaré Alonso ce dimanche sur le circuit Paul Ricard. .