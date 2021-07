“C’était un chrono ‘cahoteux’ à cause du trafic”

in

16/07/2021 à 22:40 CEST

.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpin), Double champion du monde de Formule 1, qui partira de la onzième place ce samedi lors des premières qualifications via un test de sprint de toute l’histoire de la catégorie reine, a-t-il déclaré à Silverstone, domicile du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième de la Coupe du monde, que ce vendredi était « une période ‘cahoteuse’ à cause de la circulation.

“Ça a été un chrono ‘cahoteux’, en termes de trafic”, a déclaré le double champion du monde asturien, qui a célébré ses deux titres, en 2005 et 2006, avec Renault, une équipe qui s’appelle désormais Alpine et avec laquelle il est revenu en Formule 1 après deux ans d’absence de la catégorie moteur de premier plan.

“En Q2 (deuxième tour), je pense que nous avions plus de rythme pour entrer en Q3, mais cela fait partie des leçons que nous devons apprendre cette année en tant qu’équipe”, a expliqué Alonso, 39 ans, propriétaire des 32 victoires que l’Espagne a remportées tout au long de son histoire en F1. Deux d’entre eux, à Silverstone : en 2006, avec Renault ; et cinq ans plus tard, à bord d’une Ferrari.

“Voyons ce que nous pouvons faire demain”, a déclaré l’Espagnol, qui occupe la onzième position du concours, avec vingt points.