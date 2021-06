“C’était un match épique”

28/06/2021

Le à 23:12 CEST

Luis Enrique Martínez, l’entraîneur espagnol, exultait à la fin du match contre la Croatie, même s’il était sincère en admettant qu’il n’aimait pas certaines choses. Son résumé était très imaginatif : « Cela a été une merveilleuse leçon. J’aime le Dragon Khan, mais cette fois le Dragon m’a presque englouti & rdquor ;, Il a expliqué en faisant référence aux montagnes russes populaires de PortAventura, avant d’ajouter que « J’ai mis le titre : ” Profitez du futbol ” & rdquor ;.

« C’était le match de l’Eurocopa en termes d’émotion. Je ne pense pas me souvenir d’un match où à cinq minutes de la fin des prolongations, les deux supporters se sont levés pour applaudir. Ce fut un match épique. Il a eu des choses positives et des choses négatives, mais il me reste la capacité de me reconstruire et de surmonter les difficultés de mes joueurs & rdquor;, a-t-il souligné.

En analysant l’erreur commise par Unai Simón dans le premier but de la Croatie, l’entraîneur asturien a déclaré que « le football est un sport d’erreurs. Je ne valorise pas les erreurs et les succès, mais les tentatives. Et puis Unai a donné une leçon à tous les footballeurs professionnels et à ses coéquipiers. L’erreur n’a pas d’importance, mais votre attitude après l’erreur. Il a montré qu’il avait une grande personnalité et je suis heureux pour lui et pour sa famille & rdquor ;.

ERREURS

Luis Enrique n’a pas été emporté par l’euphorie et a affirmé que “J’espère que ce jeu nous aidera à vieillir, mais nous n’exagérons pas non plus. Notre plus grosse erreur a été de penser dans les dix dernières minutes qu’avec 3-1 c’était fait. Nous ne sommes pas une équipe qui sait prendre du retard. Je sélectionne les joueurs en fonction de leur force technique non physique. Mais ensuite, nous sommes revenus avec une avance de deux buts et dans les 10 dernières minutes de prolongation, nous avons montré que nous étions très bons en défense avec le ballon & rdquor ;.

Le coach a insisté sur le fait que pour lui tous ses joueurs sont titulaires et que « le but est distribué. Aujourd’hui, Morata a montré qu’il n’y a pas d’avant-centre capable d’être aussi décisif en défense et en attaque. Je suis très content pour lui & rdquor;.

En analysant le jeu, Luis Enrique a commenté que «nous avons été supérieurs depuis le début, nous avons généré plus et nous avons eu des occasions claires, puis le but est arrivé en raison d’une situation qui doit être acceptée, et nous avons été un peu sonnés. pour un moment. C’est normal. Mais j’admire le comportement de l’équipe, qui a continué à se battre et a fait beaucoup de choses positives. Cette équipe joue bien, a un but et globalement plus que la rivale. Celui qui veut nous battre devra nous distancer et bien jouer & rdquor ;.

L’entraîneur n’a pas voulu rendre public ce qu’il a dit à Unai Simón à la mi-temps et a assuré, on ne sait pas très bien s’il est sérieux ou drôle, ce qui peut être vu dans l’immédiat car un documentaire est en cours d’enregistrement pendant le Championnat d’Europe. . Et à propos de l’adversaire qu’il a préféré en quart de finale, il s’est borné à dire que « Nous ne devons pas choisir. Quoi qu’il arrive, la bienvenue sera & rdquor ;.