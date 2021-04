C’était un Paul vs. Askren et cet Andrade, est-il accessible à Munguía?

La journée de boxe du samedi 17 avril a eu trois événements, dont deux se sont démarqués par leurs nuances. Celui sur Triller où YouTuber Jake Paul jouerait et celui sur DAZN où Demetrius Andrade défendrait son titre WBO des poids moyens. Dans le reste, l’ancien champion des super poids welters Tony Harrison est revenu.

(00:46) Dans le plus gros combat, Demetrius Andrade a eu une forte opposition de Liam Williams avant de remporter une large victoire sur les tableaux de bord. Quel combat avons-nous vu et qu’avons-nous vu Andrade? À propos de cela et des options de Jaime Munguía maintenant au cas où il serait le prochain rival d’Andrade, je vous en parle dans la vidéo.

(08:45) Tony Harrison a égalisé son combat avec Bryant Perrella, qui était auparavant un rival accessible, cependant, le combat était compliqué et c’est un pas en arrière dans ses prétentions d’obtenir bientôt une opportunité de titre dans les 154 lbs.

(09:32) Dans un spectacle qui touchait à la limite du déprimant, Triller voulait innover dans son désir de changer de modèle et sa proposition n’était qu’un dessin animé de quelque chose qui n’était pas une carte de boxe ni un spectacle musical pour plus que ce qu’il avait des deux.

Nous avons vu Regis Prograis battre pour la première fois Ivan Redkach dans un combat qui s’est terminé de manière grotesque, puis un Ben Askren hors de forme et hors de la boîte est venu passer du temps avec Jake Paul qui l’a mis sur la toile avec le premier dur. frappé.et là le dessin animé s’est terminé. Il n’a pas atteint deux minutes.

Dans la vidéo, je commente le spectacle et ce qui peut arriver avec le modèle Triller s’il ne change pas ses coordonnées. Surtout si, comme on le suppose, en juin pour la présentation de Teofimo Lopez contre George Kambosos, ils préparent une monstruosité similaire.