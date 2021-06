03/06/2021 à 21:41 CEST

.

Luis de la Fuente, entraîneur espagnol des moins de 21 ans, s’est positionné sur la polémique du match de demi-finale européenne contre le Portugal, au cours duquel aucun penalty n’a été accordé à Brahim Díaz, assurant qu’il était « très clair & rdquor; Oui Il a regretté qu’il n’y ait pas eu de système d’arbitrage vidéo (VAR) dans ce tournoi et il y en avait un il y a deux ans.

« C’était un penalty très clair & rdquor ;, a commencé par dire le coach. “Tout ce qui aide à éviter que ces situations ne se produisent, bien sûr, je suis pour. Je suis un fervent supporter du VAR. C’est curieux qu’il y a deux ans il y avait VAR et cette année il n’y en avait pas. Non pas que je justifie quelque chose, mais cela montre que cela aide bien plus que cela ne peut nuire & rdquor;, réfléchit-il.

Un Luis de la Fuente qui a voulu apprécier le travail de ses joueurs malgré la défaite : « Je les ai félicités et je leur ai dit que je suis fier de leur travail et du travail que nous avons fait ensemble. Et que ça a été une fierté de vivre avec eux et de les diriger. Ils ont beaucoup grandi et l’avenir du football espagnol est garanti& rdquor;, a-t-il commenté.

De plus, il a souligné le fait que le fait d’avoir perdu en demi-finale est traité presque comme une déception : « C’est bien parce qu’il ne faut jamais s’habituer à gagner. Vous ne devez jamais arrêter d’essayer de gagner et cette ambition est bonne et ce désir d’essayer de s’améliorer ; C’est ainsi que se produit la croissance. Bien sûr, nous devons évaluer ce que nous réalisons quel que soit le résultat & rdquor;, a-t-il déclaré.

L’Espagne a été battue contre le Portugal par un but contre son camp à la 80e minute malgré le fait d’avoir mené la rencontre : « Nous avons suffisamment généré pour nous avoir fait avancer au tableau d’affichage, mais quand on n’a pas ce succès on sait évidemment que ce sont des correspondances si égales que ces petits détails font pencher la balance. Il ne s’agit pas de jouer mieux ou moins bien, il s’agit de maîtriser les mille détails & rdquor ;, a-t-il analysé.

Ce but est intervenu lors d’une action dans laquelle Jorge Cuenca a tenté de dégager un centre: «Vêtu est sûr. Ce groupe est très proche et est presque une famille. Jorge n’a été en faute pour rien, il est allé effectuer une action de football et un rebond très étrange est sorti & rdquor;, a commenté sa silhouette.

Un Luis de la Fuente qui, à son retour à Madrid, commencera à se concentrer exclusivement aux Jeux olympiques de Tokyo où il dirigera l’équipe qui débutera le 22 juillet.

« Nous allons terminer cette concentration en conséquence, aux côtés de mes joueurs. Par respect pour leur travail et honnêteté, je serai avec eux jusqu’à la dernière seconde. Quand cette phase sera passée, nous travaillerons sur les Jeux Olympiques et je me concentrerai dessus, comme je vous l’ai toujours dit que je le ferais lorsque ce grand événement sera terminé & rdquor;, a-t-il expliqué.