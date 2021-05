C’ÉTAIT UN TEST ET NOUS AVONS ÉCHOUÉ ⋆ .

par Jim Quinn, The Burning Platform:

«La vérité, quand vous la traquez enfin, est presque toujours bien pire que vos visions et vos peurs les plus sombres.» ~ Hunter S. Thompson

Je pense que Hunter S. Thompson a raison, car les révélations deviennent chaque jour évidentes. Je suis un sceptique naturel, donc je crois rarement tout ce qu’on me dit sans vérifier les faits, analyser les données et comprendre la motivation de ceux qui font des déclarations et des affirmations. Pendant la majeure partie de ma vie, j’ai cru comprendre en général comment le monde fonctionnait.

Des doutes au sujet de ma compréhension ont commencé à s’insinuer dans mon esprit entre 2000 et 2008, alors que je regardais mon gouvernement dissimuler la vérité sur le 11 septembre, l’utiliser pour instituer un État de surveillance orwellien par le biais du Patriot Act, envahir l’Irak sur la base d’un faux récit des ADM et des liens vers le 11 septembre, et regarder ceux qui contrôlent la Réserve fédérale créer la bulle dot.com et la suivre avec une bulle immobilière – tout cela est fait au profit des banques de Wall Street, des milliardaires, des politiciens connectés et des apparatchiks de l’État profond.

La dette nationale était de 5,6 billions de dollars en 2000, le budget était aussi proche de l’équilibre qu’il l’avait été depuis des décennies, le budget de la défense (300 milliards de dollars) était au plus bas depuis des décennies car il n’y avait pas de conflits majeurs dans le monde et les limites de mandat étaient encore discuté légitimement de la question électorale. Si quelqu’un apprenait le 1er janvier 2000 qu’en 2021, la dette nationale atteindrait 30 billions de dollars, avec des déficits annuels de 3 à 4 billions de dollars, un budget de défense de 750 milliards de dollars alors que la guerre se profile à l’horizon à court terme, et tout semblant de gouverner par le biais d’une législation au profit des citoyens s’était dissipée, ils auraient ri, vous auraient accusé d’être un fou du complot et déclaré que la nation serait une république bananière hyperinflationniste avec des taux d’intérêt de 50% si tout cela arrivait. La vérité est toujours bien pire que vos visions et vos peurs les plus sombres.

Ce qui s’est passé l’année dernière m’a embrouillé, car le niveau de trahison, de tromperie, de désinformation et de faux récits a atteint des niveaux excessifs, indiquant un sentiment d’urgence et de désespoir de la part de ceux qui exercent le pouvoir sur la société. Il a été déprimant et frustrant de constater le niveau d’obéissance de la majorité des moutons effrayés dans ce pays, avec une soumission totale aux diktats autoritaires de leurs seigneurs.

L’extrême de la réponse à un mauvais virus de la grippe annuelle me porte à croire que la vérité derrière ce qui s’est passé et ce qui se passe est bien pire que ce que la plupart peuvent concevoir ou comprendre. Le niveau de pure malveillance et de mépris de l’humanité manifesté par les despotes exerçant leur pouvoir sur nos structures politiques, économiques, médicales et sociales a poussé le pays au bord du chaos civil, d’un pandémonium politique calculé, d’un conflit mondial et d’une dette inévitable qui a provoqué l’effondrement financier. .

Parfois, je me demande si je suis folle de ne pas croire qu’un morceau de tissu me protégera contre le virus de la grippe avec un taux de survie de 99,8%, ou si je n’autorise pas volontairement une grande société pharmaceutique, sans aucune responsabilité pour les conséquences de sa thérapie génique expérimentale, pour me traiter comme leur sujet de test animal pour augmenter mes chances de survie à 99,85%, ou pour me demander pourquoi je dois porter une couche pour le visage parce que je peux attraper le virus en marchant vers ma table de restaurant mais pas une fois que je m’assois , ou pourquoi une distance de six pieds est sûre mais une distance de 5 pieds est dangereuse. Pourquoi les prédictions de malheur des «experts», qui ne se réalisent jamais, sont-elles négligées et ignorées par les faux médias d’entreprise?

Pourquoi Dementia Joe a-t-il appelé les gouverneurs du Texas, de la Floride et des Néandertaliens du Mississippi il y a six semaines pour mettre fin aux mandats de masque et cette semaine, il a mis fin au mandat de masque pour tout le pays? Je pensais qu’il suivait la science. Mais il semble que l’inflation fasse rage, un rapport terrible sur les emplois en raison de sa politique de payer les gens pour ne pas travailler, une crise frontalière hémorragique, des gazoducs se révélant assez importants, le Moyen-Orient explosant et son ordre du jour réveillé étant ridiculisé quotidiennement. base, a convaincu les gestionnaires de Joe de détourner l’attention de ses 100 jours de désastre en renversant les restrictions ridicules de Covid et en envoyant le culte Covid dans des convulsions de fureur.

Leur vie pathétique de signalisation de la vertu de masque, de harangue sur Twitter et de honte de la vaccination est sur le point d’être invalidée, car un retour à la normale reléguera la brigade Biden à son ancien statut de drones sans importance sur Facebook en publiant des photos de leurs neuf chats.

Le peu de foi que j’avais en l’humanité après cette dernière année d’obéissance lâche et docile aux diktats et proclamations du gouvernement totalitaire, s’est complètement éteint ce week-end en faisant une halte matinale à Wal-Mart. Le renversement soudain des masques par l’administration Biden, après avoir semé la peur et prêché la mort pendant des mois, a immédiatement conduit Trader Joe’s, Costco et Wal-Mart à annoncer qu’il n’y avait plus de masques requis pour entrer dans leurs magasins, avec une mise en garde inapplicable concernant la vaccination. Après un an de mandats de masques, je me suis demandé si je devais entrer au Wal-Mart comme ce gentilhomme.

