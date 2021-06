“C’était un test pour les JO”

27/06/2021 à 12:36 CEST

L’athlète d’Estrémadure Álvaro Martín, champion d’Espagne pour la cinquième année consécutive du 10 000 mètres marches (39 : 35,57), a souligné qu’il s’agissait d’un “test pour les Jeux olympiques”, pour ceux qui ont “quatre semaines pour nous écraser. “

“Très content de mon cinquième titre consécutif et du premier avec le Capex d’Estrémadure. Au final, je me sentais plutôt bien. C’était un test en vue des Jeux Olympiques et je voulais refléter cet état de forme”, a-t-il expliqué après son exposition dans le championnat d’Espagne, qui a dominé en solo du début à la fin.

“Il nous reste quatre semaines pour nous écraser”, a-t-il déclaré, “et arriver aux Jeux de la meilleure façon possible. Maintenant, profiter de mon premier titre de champion d’Espagne avec une équipe d’Estrémadure qui va se battre pour la Division d’Honneur , et de rêver avec ces Jeux Olympiques. “

Tokyo 2020 constitue un nouveau défi pour la marche espagnole. “Je ne parle pas de moi”, a-t-il prévenu, “car vous n’avez pas à mettre vos propres noms, mais plutôt la marche espagnole. Nous avons un grand défi et nous sommes tous engagés, même les collègues qui ne peuvent pas y assister. “

Martin Il a terminé en exprimant un vœu : « Si nous ne pouvions pas ramener une médaille de ces Jeux, que ce soit à Paris 2024. »

Le marcheur de Llerena était accompagné sur le podium par le Murcien Miguel Angel López, champion du monde du 20 km en 2015 et le plus titré des championnats espagnols (six titres), qui a ensuite franchi la ligne d’arrivée, avec un temps de 39 : 55,86, et par le madrilène Diego García Carrera, vice-champion d’Europe de 20 km, avec 40 : 37,78.