“C’était un tour décousu et je n’ai pas eu ça depuis longtemps”

Max Verstappen de Red Bull dit que le «tour décousu» qui lui a coûté la pole du Grand Prix d’Émilie-Romagne a été un moment rare pour lui où il n’a pas tiré le meilleur parti de la voiture.

À l’approche des qualifications, Verstappen a profité d’un avantage de rythme de plus d’une demi-seconde sur Mercedes à l’entraînement.

Mais il est allé plus lentement que le pilote Mercedes en tête, ainsi que son coéquipier Red Bull Sergio Perez, dans les trois segments de qualification et a fini par se qualifier à la troisième place derrière Lewis Hamilton et Perez.

«Tout s’est bien passé au FP3», a expliqué Verstappen. «Et juste en qualifications, vous changez de pneus de tendres à moyens, en essayant de faire votre tour, et tout se passait bien. Mais ensuite en Q3, la dernière manche, je n’ai tout simplement pas fait un bon tour.

«Je suis parti dans le virage trois avec deux roues. Je sais que Honda fabrique de bonnes tondeuses à gazon, mais je ne pense pas que celle-ci soit adaptée à cela. Au moins j’ai essayé.

«Mais oui, c’était vraiment un tour décousu et je n’ai pas eu ça depuis longtemps. Il suffit donc de comprendre pourquoi cela s’est produit.

Verstappen était à seulement 0,087 seconde de la pole position, et 0,052 seconde plus lent que Perez qui a admis avoir également commis une erreur qui lui a coûté la pole.

“Néanmoins, je pense que nous étions très proches, donc c’est positif”, a ajouté Verstappen. «Et comme Checo l’a dit, nous avons deux voitures près de Lewis sur des pneus différents, donc j’espère que cela donnera de l’excitation demain.»

Alors que Verstappen et la paire Mercedes commenceront la course de dimanche sur le pneu à poulies moyen de Pirelli, Perez a dû recourir au pneu souple en Q2 pour s’assurer de faire le top 10 des qualifications et, par conséquent, partira du grand prix sur ce composé.

