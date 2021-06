C’était une belle performance de toute l’équipe

Sebastian Vettel a fait l’éloge de son équipe Aston Martin après avoir obtenu un doublé au Grand Prix de France malgré une séance de qualification difficile.

Après une série d’excellents résultats pour l’Allemand, il a dû se contenter de la P12 en qualifications mais a bien récupéré le jour de la course pour terminer neuvième après avoir couru longtemps sur le pneu dur lors de son premier relais.

Pendant ce temps, son coéquipier Lance Stroll a récupéré d’une décevante 19e place sur la grille pour terminer 10e, le Canadien rattrapé par la chute de Mick Schumacher en Q1.

Les points étaient une preuve supplémentaire de l’amélioration d’Aston Martin lors des dernières courses et Vettel a déclaré qu’il s’agissait d’une “forte performance de toute l’équipe”.

“Je pense que nous devions faire quelque chose de différent avec la stratégie aujourd’hui et cela s’est plutôt bien passé pour nous avec les deux voitures dans les points”, a-t-il déclaré. « Malheureusement, je suis sorti de la piste dans le premier relais et j’ai perdu beaucoup de temps parce que je poussais un peu trop fort.

« Sans cela, j’aurais été plus proche du groupe de voitures devant et avec des pneus plus frais à la fin. Alors peut-être aurions-nous pu terminer un peu plus haut si les choses avaient été parfaites. Il était difficile d’être régulier dans des conditions aussi venteuses, difficiles à juger pour tout le monde. Mais nous avons tiré le meilleur parti des choses et ce fut une solide performance de toute l’équipe avec un rythme de course compétitif. »

Stroll a bien fait de terminer juste derrière Vettel en 10e position, réalisant un certain nombre de bons coups dans les premières étapes de la course pour se déplacer dans le peloton.

“J’étais à l’aise dans la voiture et nous avons pu tirer un bon rythme aujourd’hui”, a-t-il ajouté.

« Le Paul Ricard est normalement une piste avec peu de dépassements, mais j’ai réussi à faire tous mes dépassements en piste. Les conditions étaient un peu difficiles là-bas parce que le vent changeait de tour en tour, et il y avait pas mal de dégradation des pneus sur tout le peloton.

« Vers la fin de la course, beaucoup de pilotes luttaient pour l’adhérence et nous avons pu en profiter pour terminer 10e. C’était un résultat bien mérité et une bonne stratégie a certainement aidé. Amener les deux voitures dans les points est un résultat décent, surtout parce que nous avons commencé P19. Nous avons progressé dans notre rythme de course, mais nous devons faire de nouveaux gains samedi pour continuer à marquer des points de manière cohérente. »

La Formule 1 est de retour ce week-end pour le Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring en Autriche.