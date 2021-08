“C’était une belle victoire, une sensation magique”

22/08/2021 à 19:01 CEST

Italien Damiano Caruso, vainqueur de l’étape du “difficile” Alto de Velefique, a déclaré qu’aujourd’hui “était une belle victoire, similaire” à celle qu’il a remportée cette année sur le Giro d’Italia, dans lequel il a terminé deuxième au classement général, et qu’il s’est senti “une sensation magique”.

“La victoire du Giro a été une grande joie et cela m’a donné beaucoup de confiance. Je suis venu à la Vuelta avec un objectif, qui était de gagner une étape et la première fois je l’ai atteint. C’était une belle victoire, similaire à celui du Giro. . J’aime gagner dans un grand tour parce que c’est une sensation magique », a-t-il déclaré après l’étape.

Caruso suppose qu’une fois son objectif atteint, il est prêt à travailler sur la priorité de son équipe, celle de “faire un bon général” avec l’Australien Jack Haig, bien qu’il ait également avancé que si “une nouvelle opportunité se présente”, il essaiera d'”en profiter”.

Sur l’Alto de Velefique, il a déclaré que cela avait été “très dur”. “À un moment donné, j’ai levé les yeux vers le haut et je me suis demandé si j’allais pouvoir le faire parce que j’étais très fatigué. Mais, heureusement, ils m’avaient donné un bon coussin. Il y a eu de nombreux moments sans ombre et c’était difficile de respirer et je suis arrivé très fatigué. Cela a été très dur », a-t-il expliqué.

À CarusoCependant, il a « semblé courir à la maison » aujourd’hui sur les terres d’Almeria, puisqu’il est « habitué à des températures et des paysages similaires » en Sicile.