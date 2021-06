“C’était une décision très difficile, mais je ne vais pas à Tokyo”

15/06/2021 à 17h13 CEST

Le sprinteur espagnol Bruno Hortelano, Champion d’Europe du 200 mètres en 2016, il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle expliqué en détail pourquoi il était absent des Jeux olympiques de Tokyo, une information que l’agence de représentation de l’athlète anticipait lundi.

Hortelano a tout d’abord expliqué les problèmes physiques qu’il a depuis l’accident qu’il a subi en 2016 à Madrid : “Il y a deux ou trois ans, j’ai eu une boucle de blessures, dont une chronique du tendon d’Achille.”

“Ma dernière bonne année était en 2018 et là j’ai évité de me blesser pendant la saison, mais cette dernière année avec une rupture des” ischio-jambiers “plus le tendon d’Achille, mon équipe et moi avons décidé d’arrêter et de soigner le corps pour attendre de nouvelles résultats”, a-t-il ajouté.

De plus, Hortelano a donné des détails sur le processus qu’il a suivi pour retrouver sa condition physique et surmonter les séquelles de l’accident.

“En septembre, j’ai commencé un processus de guérison et je peux dire que je n’ai plus aucun type de blessure, ni chronique ni aiguë ni inconfort et pour moi c’est une étape très positive qui me donne beaucoup de tranquillité d’esprit concernant les prochaines étapes à suivre”, a-t-il déclaré à L’athlète.

Malgré cette amélioration de ses maux, Hortelano a souligné que «Ce n’est pas la même chose d’avoir un corps sain que d’être prêt pour la compétition“.

“Mes objectifs sont très ambitieux, mais je n’ai pas pu concourir en tant que sprinteur depuis le temps que j’ai eu après le processus de guérison”, a-t-il déclaré, faisant référence à sa faible activité cette saison.

L’athlète espagnol a déclaré qu'”il a apprécié de changer son objectif, qui était d’aller aux Jeux olympiques de Tokyo, pour d’autres à court et moyen terme”.

Enfin, Hortelano a déclaré que sa démission pour participer au prochain événement olympique était “une décision correcte et sensée” avec laquelle il clôture la saison.