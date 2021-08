“C’était une explosion de frustration que je n’ai pas su canaliser”

14/08/2021

Le à 18:39 CEST

L’Espagnol Maverick Viñales a été exclu du GP d’Autriche après la sévère sanction imposée par Yamaha. La marque japonaise a assuré que Maverick Viñales avait effectué “une opération irrégulière sur sa moto qui aurait pu endommager le moteur et présenter un risque”. Viñales a continué à être présent au Grand Prix d’Autriche, regardant les séances d’entraînement depuis la piste et lors des qualifications samedi, il a accordé une interview à Sky pour parler de ce qui s’est passé.

Le pilote espagnol s’est montré sincère, pour la première fois, et a reconnu être “triste, très triste, car c’est une situation très étrange, c’est le fait le plus clair et pour moi c’est difficile d’être dans cette situation, même si je me sens chanceux d’avoir des gens autour de moi qui en ce moment me font mieux vivre cette situation “. La Yamaha avait déjà explosé contre son équipe lors du Grand Prix d’Allemagne où il avait terminé avec le pire résultat de sa vie, provoquant une rupture ultérieure entre le constructeur japonais et le pilote qui a annoncé qu’ils se sépareraient à la fin de la saison.

Malgré tout, Maverick a assuré qu’il finirait la saison de la meilleure des manières mais la frustration l’a conduit à manipuler la moto de manière étrange lors du Grand Prix de Styrie, ce qui a déclenché les alarmes de Yamaha.. Maverick Viñales connaît le contenu de la déclaration de Yamaha avec sa suspension ainsi que les images qui ont été utilisées pour la sanctionner et a assuré que l’action était la cause d’un “Un très grand moment de frustration car dans la première course tout était parfait et j’étais entré en force dans les premières places, mais ensuite, dans la deuxième course, tout s’est mal passé et c’était une explosion de frustration que je ne savais pas comment faire canal de la meilleure façon et c’est pourquoi je dois m’excuser pour Yamaha, mais la frustration était si grande que je ne savais pas comment la gérer. » Le coureur a reconnu que dans les derniers tours, il a piloté la moto d’une manière différente en raison d’une explosion d’émotions mais qu’à aucun moment il n’a voulu se mettre lui-même ou le reste des coureurs en danger.

Viñales a assuré qu’il est dans un moment difficile et qu’il est frustré par sa situation depuis longtemps : “C’est une frustration qui vient de loin et c’est ce qui me rend le plus triste, et la vérité est que les derniers jours ont été très difficiles à gérer pour moi et c’est pourquoi j’insiste pour m’excuser auprès de Yamaha, car je n’ai vraiment pas vouloir se comporter comme ça Au final, c’est une très grande ambition que tout pilote pour ce sport et la frustration générée de savoir que l’on n’est pas aussi fort que l’on peut l’être, te fasse commettre des erreurs. » Malgré tout, l’Espagnol se sent soutenu par de nombreuses personnes dans le paddock et même par d’autres coureurs qui ont compris sa situation.

“Il y a beaucoup de messages que j’ai reçus mais comme je l’ai dit au début, ma seule intention est de pouvoir profiter de tout le potentiel que je suis capable de déployer.», assure Maverick Viñales, qui avoue ne pas savoir quelle sera sa prochaine étape et affirme que “Pour l’instant je ne sais pas, je veux être calme et réfléchir pour revenir centré, calme et avec tout à sa place.” Viñales a demandé à plusieurs reprises pardon à la marque japonaise et a déclaré à propos de la sanction que “C’était une décision Yamaha que je respecte beaucoup et pour l’instant je suis toujours un pilote Yamaha et je dois accepter leurs décisions telles qu’elles sont, point final” conclu celui de Roses.