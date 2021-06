“C’était une journée calme; comme il ne pleuvait pas, nous avons terminé le programme “

in

25/06/2021 à 18:40 CEST

.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, qui a marqué ce vendredi la cinquième fois lors de la journée d’essais libres du Grand Prix de Styrie, le huitième du Championnat du monde, a déclaré au Red Bull Ring autrichien qu’il était “une journée calme” au cours de laquelle, comme les prévisions de pluie n’étaient pas respectées, il a pu terminer “le programme”.

“C’était un vendredi calme pour nous. Nous nous attendions tous à une séance d’essais libres pluvieuse, mais le temps est resté sec, nous avons donc pu terminer notre programme normalement”, a expliqué le double champion du monde asturien (2005 et 2006, avec Renault, désormais Alpine), qui a terminé sixième de la première séance et cinquième de la seconde -où ont été réalisés les meilleurs temps de la journée- ; et que, après deux ans d’absence de Formule 1, dans la campagne de son retour, il occupe la onzième place du concours, avec 17 points.

“La voiture s’est tout de suite bien sentie lors des premiers essais libres et je pense qu’il y a encore du rythme à venir, car nous n’avons pas encore tout mis en place”, a expliqué Alonso, 39 ans, propriétaire des 32 victoires de l’Espagne à l’époque. . tout au long de son histoire en Formule 1 et qu’il est monté 97 fois sur un podium dans la catégorie reine.

“Cela me donne confiance en vue des qualifications samedi, alors j’espère que nous aurons un week-end compétitif”, a expliqué l’Espagnol d’Alpine ce vendredi au Red Bull Ring, où, avant la première répétition, il avait commenté, dans une conversation détendue. avec Efe qu’il est “heureux” et s’amuse depuis son retour en Formule 1.