06/06/2021 à 19:40 CEST

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), qui a terminé huitième ce dimanche Grand Prix d’Azerbaïdjan, le sixième de Coupe du monde de Formule 1, se manifeste dans le circuit de Bakou, qui “a été une mauvaise course et une mauvaise journée” pour ses intérêts.

“je n’ai pas passé une bonne journée, dès le début je n’ai pas eu le “sentiment” de tout le week-end “, a-t-il commenté Sainz, 26 ans, qui est parti cinquième et a terminé huitième, principalement à cause d’une erreur au blocage dans le huitième des vingt virages du circuit qui lui a fait perdre de nombreuses positions.

“Dès le premier départ, comme dans le ‘pit stop’ et dans les redémarrages, le ‘feeling’ n’était pas le meilleur, mais j’ai déjà quelque chose sur quoi me concentrer”, a déclaré le talentueux madrilène, qui a déploré son “erreur”. au tour huit, lors du blocage des roues”.

“Chaque fois que j’avais un pneu froid, j’avais tendance à bloquer et à perdre confiance”, a-t-il expliqué. Sainz, qui, en terminant deuxième il y a deux dimanches à Monaco, a signé le meilleur résultat jusqu’à présent cette année pour Ferrari.

“C’était une mauvaise course et une mauvaise journée”, a souligné l’Espagnol de l’équipe la plus récompensée de l’histoire de la course. Formule Un, qui après avoir terminé huitième en Azerbaïdjan occupe la septième position du championnat, avec 42 points.

“Le rythme en lui-même n’était pas mauvais, mais il y a eu trois ou quatre points en course qui m’ont coûté la journée”, a-t-il expliqué. Sainz ce dimanche dans l’ancienne république soviétique qui baigne mer Caspienne et entourent les montagnes de la Caucase.

“Les redémarrages et le ‘feeling’ avec le pneu sont ce qui me coûte le plus en ce moment”, a-t-il expliqué. Sainz, qui affronte sa septième saison dans le Formule Un, le premier avec l’équipe de Maranello, qui est troisième dans le Coupe du monde des constructeurs, derrière Taureau rouge et de Mercedes, avec 94 points.