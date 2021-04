C’était une nuit froide pour l’hélicoptère Mars de la NASA – .

Le rover Perseverance de la NASA a volé la plupart des gros titres scientifiques ces derniers temps, mais nous ne pouvons pas oublier l’autre véhicule qui a fait le voyage sur la planète rouge avec lui. L’hélicoptère de Mars – nommé «Ingenuity», au cas où vous vous poseriez la question – a roulé avec Perseverance pendant son voyage vers Mars. L’hélicoptère était replié et attaché au ventre du rover, et maintenant que Perseverance s’est rendu sur la «piste d’atterrissage de Mars» désignée par la NASA, il est temps que le petit avion soit libéré.

Dans un nouveau billet de blog, la NASA révèle que le rover a déposé l’hélicoptère déplié sur la surface où il a dû passer sa première nuit martienne seul. Le largage de 4 pouces s’est bien déroulé et l’hélicoptère est désormais parfaitement positionné pour son éventuel décollage, mais il doit d’abord endurer les rudes conditions météorologiques martiennes pendant plusieurs jours.

L’hélicoptère n’est pas encore tout à fait prêt à partir. Avec ses jambes déployées, l’ingéniosité est saine et sauve à la surface et assise comme prévu, mais ses pales de rotor sont toujours maintenues dans la position inconfortable où elles se trouvaient pendant le voyage de la Terre à Mars. Le mercredi 7 avril, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA prévoit de libérer les dispositifs de retenue qui les maintiennent en place, leur permettant de s’étendre à leur forme prête pour le vol.

«Si l’équipe de la mission atteint ce jalon, les prochains sols impliqueront davantage de tests sur les pales du rotor ainsi que sur les moteurs qui les entraînent», explique la NASA. «Il existe également des vérifications de l’unité de mesure inertielle (un dispositif électronique qui mesure l’orientation et la vitesse angulaire d’un corps) et des ordinateurs de bord chargés de piloter l’hélicoptère de manière autonome. En outre, l’équipe continuera de surveiller les performances énergétiques de l’hélicoptère, y compris l’évaluation de la puissance des panneaux solaires et de l’état de charge des six batteries lithium-ion de l’engin.

Donc, comme vous pouvez le voir, il reste encore beaucoup à faire avant que la NASA puisse donner à l’hélicoptère le feu vert pour commencer les essais en vol, mais les choses avancent dans la bonne direction. En supposant que toutes les vérifications du système et les autres éléments pré-vol sont vérifiés, l’hélicoptère pourra commencer ses essais en vol le 11 avril ou peu de temps après.

L’avion n’a pas d’objectifs scientifiques et ne transporte aucun instrument ou capteur scientifique. Il a été construit dans le seul but de tester la faisabilité d’utiliser le vol motorisé sur Mars à des fins d’exploration à l’avenir. Si elle réussit ses essais en vol, la NASA pourrait explorer la possibilité de fabriquer des drones aériens pour l’exploration de Mars à l’avenir, mais d’abord, elle doit décoller, atterrir et survivre pendant ses 30 jours de test.

Une fois que l’avion aura terminé son mois de tests, Perseverance commencera sérieusement ses efforts scientifiques et nous attendrons de nouvelles découvertes passionnantes dans les mois et les années à venir.

