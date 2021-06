Le cours de l’action de la Banque fédérale a presque doublé en moins d’un an, augmentant de plus de 90 % par rapport à son creux de 52 semaines

Les actions du portefeuille de Rakesh Jhunjhunwala Les actions de la Banque fédérale ont augmenté de plus de 1% à Rs 86,70 chacune sur l’ESB dans les transactions intrajournalières lundi. Le cours de l’action de la Banque fédérale a presque doublé en moins d’un an, augmentant de plus de 90 % par rapport à son creux de 52 semaines. Au moins trois sociétés de recherche et de courtage ont recommandé d’acheter des actions de la Banque fédérale et s’attendent à ce qu’elles remontent jusqu’à 28% par rapport aux niveaux actuels. Cependant, l’action est en baisse de 6,5% par rapport à son plus haut de 52 semaines de Rs 92,40, atteint en mars de cette année. Les analystes considèrent la Federal Bank comme une bonne valeur d’investissement à moyen et long terme. “Le rendement des capitaux propres de cette action est stable à environ 8 à 10 % depuis l’exercice 17 et le cours par rapport à la valeur comptable montre également que les actions de la Banque fédérale sont évaluées à leur juste valeur”, a déclaré à Financial Express Vishal Balabhadruni, analyste bancaire chez CapitalVia Global Research. En ligne.

En termes de volume négocié, près de 2 actions lakh ont échangé des mains sur l’ESB et un total de 46,57 unités lakh sur NSE, jusqu’à présent dans la journée de lundi. À la fin du trimestre de mars 2021, l’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala détenait 4,72 crores d’actions ou une participation de 2,40% dans Federal Bank. Au cours du trimestre de décembre 2020 également, Jhunjhunwala détenait une participation de 2,40% dans Federal Bank.

La Banque fédérale, dans son rapport annuel de l’exercice 21, a souligné les progrès réalisés dans le renforcement du bilan et l’accent mis sur la constitution de son portefeuille de prêts en or, ainsi que le nouveau produit de carte de crédit. Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont noté que la Banque fédérale a réalisé une solide performance opérationnelle de base et des tendances commerciales saines à la fois pour les avances et les dépôts. Les analystes ont ajouté que les perspectives commerciales restent modestes et que la banque se développera de manière calibrée, et l’accent continuera d’être mis sur des bénéfices soutenus.

La société de courtage a recommandé d’acheter des actions de la Banque fédérale et s’attend à ce que les actions grimpent jusqu’à Rs 110 par action, soit une hausse de 28% par rapport aux niveaux actuels. “La banque a récemment annoncé une injection de capital de Rs 916 crore (de l’IFC) et a proposé d’augmenter davantage sa base de capital via diverses voies, même si la RCA actuelle reste confortable”, ont déclaré les analystes de Motila Oswal.

Ceux de HDFC Securities Institutional Equities ont révisé le prix cible à Rs 98, contre Rs 97, ce qui implique une hausse de 14,35 pour cent. Les analystes de la société de recherche et de courtage ont déclaré que la récente injection de capitaux par IFC offre un capital patient à long terme indispensable et un formidable avantage concurrentiel pour tirer parti de manière opportuniste des opportunités de croissance potentielles. “Nous intégrons la récente injection de capitaux propres et révisons les prévisions PAT FY22 / FY23E à la hausse de 1% chacune et maintenons l’achat avec un prix cible révisé de Rs 98 (auparavant Rs 97)”, ont-ils ajouté.

Angel Broking constate également une hausse de 28% du cours de l’action de la Banque fédérale, car il estime que le ratio de couverture de provisionnement (PCR) de la banque à 67% est adéquat.

