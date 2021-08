Cette action Rakesh Jhunjhunwala pourrait rebondir de 33%, déjà en hausse de 57% par rapport au prix de l’introduction en bourse ; Jefferies dit “acheter”

Rakesh Jhunjhunwala détient 10,82 % de Nazara Technologies, soit 32 94 310 actions.

Nazara Technologies, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, a augmenté de 57% par rapport à son prix d’introduction en bourse pour se négocier désormais à 1 723 roupies par action, mais le rallye n’est peut-être pas terminé. L’action pourrait augmenter de 33% par rapport aux niveaux actuels et atteindre le prix cible de 2 300 roupies fixé par la société mondiale de courtage et de recherche Jefferies. Initiant la couverture de Nazara Technologies, Jefferies a déclaré que Nazara Technologies est un jeu diversifié sur l’écosystème du jeu avec de multiples moteurs de croissance à venir. Big Bull Rakesh Jhunjhunwala est un investisseur pré-IPO dans Nazara Technologies et continue de détenir une participation de 10,82 % dans la société, selon le dernier modèle d’actionnariat disponible auprès des bourses.

Jeu diversifié sur l’écosystème du jeu

Nazara Technologies offre un morceau de chaque aspect de l’écosystème du jeu. L’entreprise s’adresse à l’apprentissage précoce gamifié, aux sports électroniques, au Freemium, à l’abonnement aux télécommunications et aux jeux en argent réel. L’apprentissage précoce gamifié et les sports électroniques génèrent la majeure partie des revenus de Nazara Technologies. « Au cours des 3-4 dernières années, Nazara a diversifié ses activités grâce à plusieurs acquisitions clés et a ajouté trois nouveaux segments à son portefeuille : l’apprentissage précoce gamifié, les sports électroniques et les jeux en argent réel. Alors que ces marchés se développent à un rythme rapide, Nazara se concentre actuellement sur les deux premiers segments », a déclaré Jefferies.

Moteurs de croissance à venir

À l’avenir, l’industrie du jeu et de l’eSport a le potentiel d’aider l’entreprise à se développer. Jefferies a déclaré que les deux segments devraient enregistrer des TCAC de 38 % et 25 % à 3,1 milliards de dollars et 209 millions de dollars, respectivement, au cours de la période 2020-23, en raison de la pénétration croissante des smartphones/Internet et du changement dans les habitudes de consommation des médias. Selon Jefferies, le marché des eSports en Inde est sur le point de croître, tiré par le nombre croissant de joueurs mobiles hardcore/mid-core et l’essor de plusieurs plates-formes OTT/médias, qui sont à leur tour entraînés par la pénétration croissante des smartphones et l’amélioration de la connectivité réseau. .

Jefferies a ajouté que la présence de Nazara Technology sur ces marchés lui permet de générer 28 % de TCAC de chiffre d’affaires et 46 % de TCAC d’EBITDA au cours de l’exercice 2021-2026.

Le scénario haussier fait le bilan à Rs 2 300 par action

Nazara Technologies est considérée comme un véhicule d’investissement axé sur la réalisation d’acquisitions stratégiques dans l’écosystème du jeu. Dans le scénario de base, Jefferies a un prix cible de 2 030 roupies par action pour Nazara Technologies avec une cote « achat ». Dans un scénario haussier, la société de courtage s’attend à ce que l’action se rallie à 2 300 Rs par action, en utilisant des multiples à 1 an pour l’exercice 26E actualisés à 15 %.

Rakesh Jhunjhunwala détient 10,82 % de Nazara Technologies, soit 32 94 310 actions. La valeur actuelle de la participation du grand taureau dans l’entreprise est de Rs 567,6 crore.

