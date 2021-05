Cette administration essaie-t-elle réellement d’accélérer l’effondrement économique des États-Unis? 10z viral

du groupe Birch Gold :

Si Larry Summers et Jamie Dimon sont la voix de la raison, vous savez que quelque chose ne va vraiment pas dans l’état actuel des affaires économiques. En fait, si Summers et Dimon ont même du sens, les roues se sont déjà détachées.

Pourquoi ces deux-là ne ressemblent-ils pas aux tueur à gages économiques qu’ils sont? Parce qu’ils mettent en garde contre les plans de dépenses complètement fous de l’administration Biden. Des plans de dépenses qui vont effectivement provoquer de l’inflation aux États-Unis.

La récente équation de Joe s’ajoute à une catastrophe économique

Pour être clair, ce n’est pas nécessairement autant les chiffres que la méthode. En d’autres termes, l’administration Biden n’envisage pas de relancer le crédit, mais un mélange d’achat d’obligations, d’emprunt et d’impression. Combiné avec le plan de dépenser des sommes drastiques, c’est une recette pour un désastre économique.

La Maison Blanche se bat pour défendre le plan de dépenses de 4 000 milliards de dollars du président Biden. Pendant ce temps, le PDG de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, prévient que cette quantité sans précédent de mesures de relance pourrait conduire à une inflation galopante.

Lors de son témoignage devant le comité sénatorial des banques, Dimon a fait part de ses inquiétudes quant à l’inflation future. Insister sur le fait que la Réserve fédérale devra peut-être relever les taux d’intérêt plus tôt pour freiner la hausse des prix. Il a dit qu’il s’attend à ce que l’inflation grimpe «considérablement plus haut» que 1,6%, grâce aux dépenses et aux politiques monétaires fédérales.

Vous savez, parce que les Américains ne sont pas déjà assez en difficulté avec leurs finances personnelles.

La dette américaine, déjà à des niveaux record, devrait atteindre 30 000 milliards de dollars

CBS News a rapporté:

Le Congressional Budget Office prévoit que la dette fédérale dépassera la taille de l’économie d’ici la fin de l’année et atteindra 202 % du produit intérieur brut au cours des 30 prochaines années. Et ce sont leurs perspectives sans tenir compte du programme de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden, qui fait son chemin au Sénat cette semaine. Selon le bureau non partisan, d’ici la fin de cette année, la dette fédérale atteindra 102 % du PIB, une proportion qui doublera presque d’ici 2051. Le CBO prévient que cela augmente le risque d’une crise budgétaire et d’une inflation plus élevée à l’avenir.

Selon le rapport de CBS, la pandémie a déclenché le ralentissement économique le plus profond depuis la Seconde Guerre mondiale :

La Maison Blanche et les démocrates du Congrès avertissent que les États-Unis sont loin d’être tirés d’affaire dans leurs efforts pour contenir la pandémie de coronavirus et revitaliser l’économie. Jeudi, le rapport hebdomadaire du ministère du Travail a montré que plus de 1,1 million de personnes la semaine dernière avaient déposé une première demande d’allocations de chômage, y compris l’assistance-chômage en cas de pandémie. Plus de 18 millions de personnes continuent de toucher une forme ou une autre d’allocations de chômage.

Le Congrès a déjà approuvé environ 6 000 milliards de dollars d’aide COVID, dont 4 000 milliards de dollars sous le président Trump.

Le programme «Build Back Better» de Biden comprend un plan américain pour l’emploi de 2,3 billions de dollars et un plan américain pour les familles de 1,8 billion de dollars. Toutes ces mesures remodeleraient le filet de sécurité sociale et s’attaqueraient prétendument à l’infrastructure en ruine du pays.

«Si cet argent est gaspillé, il n’est pas dépensé de manière productive, nous aurons plus d’inflation, moins de productivité, une croissance plus lente et la démocratie américaine, vous aurez perdu encore plus de crédibilité des yeux dans le monde», a déclaré Dimon.

Vous pouvez parier que l’argent sera gaspillé.

Powell nie tout signe d’inflation persistante

Le département du Travail a rapporté plus tôt ce mois-ci que les prix à la consommation américains pour les biens et services ont bondi de 0,8% en avril, la hausse mensuelle la plus importante en plus d’une décennie. C’est aussi le bond le plus rapide d’une année sur l’autre depuis 2008.

L’inflation sous-jacente, hors données sur l’alimentation et l’énergie, a augmenté de 0,9 % en avril et de 3 % au cours des 12 derniers mois.

Selon CNN Business :

Les prix ont fortement augmenté sur tout, des voitures d’occasion et du bois d’œuvre à l’acier et à la nourriture. Le retour de l’inflation est particulièrement coûteux pour les familles à faible revenu, qui sont les plus susceptibles d’avoir été les plus durement touchées par la pandémie.

La Réserve fédérale, dirigée par le président Jerome Powell, a maintenu des taux d’intérêt proches de zéro depuis mars 2020. La Réserve maintient qu’elle continuera de le faire jusqu’à ce que “les conditions du marché du travail aient atteint des niveaux conformes aux évaluations du Comité sur l’emploi maximum et l’inflation a augmenté à 2% et est sur la bonne voie pour dépasser modérément 2% pendant un certain temps. »

Woah là, Joe, tu voudras peut-être y réfléchir

Même Larry Summers appelle le gouvernement fédéral à freiner :

“Je pense que la politique en fait plutôt trop”, a déclaré Summers dans des commentaires lors de la conférence CoinDesk qui ont été publiés mercredi. « Le sentiment de sérénité et de complaisance projeté par les décideurs économiques, selon lequel tout cela peut être facilement géré est déplacé. » “Nous prenons des risques très importants du côté de l’inflation”, a déclaré Summers dans des remarques faites initialement le 18 mai. “L’idée de la Fed était qu’elle enlevait le bol de punch avant que la fête ne devienne bonne”, a déclaré Summer. “Maintenant, la doctrine de la Fed est qu’elle n’enlèvera le bol de punch qu’après avoir vu des gens tituber ivres.” “Joe Biden a une occasion historique d’être un grand président”, a déclaré Summer. “Mais je pense qu’ils devraient tirer la leçon des erreurs de l’administration Johnson qui a élu Richard Nixon et des erreurs de l’administration Carter qui a élu Ronald Reagan.”

“Quand vous êtes surpris, vous êtes censé envisager de changer d’avis”, a déclaré Summers.

Summers a déclaré qu’il était peut-être trop tôt pour savoir avec certitude que l’inflation est un problème. Mais cette incertitude est ce qui soulève des questions sur les perspectives de la Fed.

«Alors pourquoi sur la Terre de Dieu projetons-nous que nous allons maintenir les taux d’intérêt à zéro pendant trois ans?» Summer a déclaré, affirmant qu’il ne suggérait pas que la Fed “se précipite” pour augmenter les taux d’intérêt.

Vous savez maintenant que l’inflation n’est pas imminente. C’est ici

Quiconque ne travaille pas dans le gouvernement ou dans le milieu universitaire est maintenant conscient que l’inflation se déroule actuellement aux États-Unis, ne menaçant pas d’apparaître à l’avenir. Les produits essentiels et non essentiels augmentent régulièrement, y compris la nourriture et l’énergie. (Rien de tout cela n’est nouveau pour les pauvres, les travailleurs et les classes moyennes.)

