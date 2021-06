Cette alarme détecte les mouvements n’importe où dans votre maison à l’aide d’ondes Wi-Fi, et cela m’a époustouflé – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

J’ai abandonné mon ancien système de sécurité domestique il y a des années parce que j’en avais marre de payer autant d’argent chaque mois. À mon humble avis, les configurations d’alarmes domestiques traditionnelles qui incluent des services de surveillance coûteux sont un gaspillage d’argent. Si quelqu’un essaie de cambrioler votre maison et qu’une sirène se met à retentir, il ou elle sera probablement immédiatement effrayé. Dans les rares cas où vos intrus ne sont pas immédiatement effrayés, le fait que la police se présente 8 minutes plus tard après un appel d’un service de surveillance contre 9 minutes plus tard à cause du bruit ne fera probablement pas une grande différence. Mais bon, ce n’est que mon avis.

Dans tous les cas, mon alarme est maintenant liée à mon système de sécurité domestique, SmartThings. J’ai utilisé un petit gadget astucieux appelé Connecté pour lier tous mes anciens détecteurs de mouvement et capteurs d’ouverture/fermeture dans SmartThings, et c’est génial. Le seul problème est qu’il y a encore des points morts dans ma maison où il n’y a pas de capteurs à proximité. Bien sûr, je pourrais configurer un tas de capteurs SmartThings supplémentaires et avoir encore plus de gadgets avec des piles qui devront être remplacées. Mais une entreprise appelée Hex Home m’a récemment envoyé son nouveau fou Système de sécurité domestique intelligent bricolage à tester, donc je n’aurais peut-être pas à le faire. Pourquoi pas? C’est parce que le système de Hex utilise la magie noire pour détecter les mouvements n’importe où dans toute la maison avec seulement quelques pods qui doivent être branchés dans toute la maison !

D’accord, alors le Système de sécurité domestique intelligent Hex Home DIY n’utilise pas la magie noire. Cela en a l’air, cependant.

Au lieu de cela, l’unité de base Hex Command et les modules Hex Sense surveillent l’ensemble de votre maison pour détecter les mouvements à l’aide des ondes Wi-Fi qui sont déjà partout dans votre maison. Vous voyez, ces signaux Wi-Fi sont constamment diffusés dans votre maison, rebondissant sur vos murs, tous les objets de chaque pièce et les personnes. Quand quelque chose ou quelqu’un bouge, cela change les motifs créés par toutes ces ondes Wi-Fi. Le système de sécurité domestique de Hex surveille en permanence les ondes Wi-Fi dans votre maison ou votre appartement et détecte lorsque ces modèles changent en raison du mouvement. Lorsqu’un mouvement se produit, Hex peut vous alerter.

Le système est configuré pour prendre en charge un mode d’alarme ainsi qu’un astucieux mode Guardian. Avec ce dernier, vous pouvez recevoir des notifications sans déclencher la sirène. C’est un excellent moyen de garder une trace de vos enfants lorsqu’ils vont et viennent, ou de rester au courant des soignants et des promeneurs de chiens. Et en parlant de chiens, le système a une sensibilité réglable afin que vous n’ayez pas à vous soucier de choses comme les animaux domestiques ou les aspirateurs robots qui déclenchent votre alarme.

Système de sécurité domestique intelligent DIY de Hex Home est une solution très intelligente qui est disponible dès maintenant sur Amazon. Il y a un Hex Command + 1 pack Hex Sense c’est bon pour les maisons jusqu’à 1 000 pieds carrés, et vous pouvez également obtenir un Pack Hex Command + 3 Hex Sense pour les maisons jusqu’à 2 000 pieds carrés. Pour les maisons plus grandes, Hex recommande d’utiliser un système Hex différent pour chaque étage de votre maison. A noter également, un service de surveillance professionnelle en option sera disponible dans quelques mois, si cela vous intéresse.

Hex Home Couverture complète DIY Système de sécurité à domicile Alarme 1000 pieds carrés | Configuration facile | 24h/24, 7j/7, professionnel… Prix : 179,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici quelques points clés à retenir :

Le système de sécurité domestique intelligent Hex Home DIY utilise votre signal Wi-Fi existant pour détecter les mouvements dans votre maison. , connectez-les au Wi-Fi et le tour est joué. Une application mobile gratuite vous permet de surveiller votre maison de n’importe où sans frais d’abonnement mensuel. les aspirateurs robots ne déclenchent pas de fausses alarmes Le mode gardien vous permet de recevoir des alertes de mouvement sans déclencher la sirène, ce qui est idéal pour surveiller les enfants ou les soignants Comprend une garantie limitée d’un an

