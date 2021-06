Cette alternative à l’aspirateur low cost Lidl est plus puissante et aussi moins chère : elle ne coûte que 119 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’aspirateur sans fil de Lidl explose les ventes, même si sa puissance et son autonomie laissent beaucoup à désirer. Si vous voulez un autre modèle abordable mais avec de meilleures fonctionnalités, le Conga Rockstar 200 Vital est une bonne option.

Comme souvent à chaque fois que Lidl met en vente un de ses fameux électroménagers, les ventes se multiplient et les stocks s’envolent, s’épuisant en quelques minutes, comme ce fut le cas avec son célèbre robot de cuisine.

La même chose se passe actuellement avec son aspirateur sans fil, disponible en ligne pour seulement 54,99 euros et aussi en magasin, bien que Il est probable que si vous allez dans l’un d’eux, vous ne le trouverez pas, car les unités sont toujours généralement limitées.

Si vous êtes ouvert à l’évaluation d’alternatives, il convient de mentionner que c’est sûrement une sage décision, et c’est L’aspirateur sans fil de Lidl est bon marché, mais aussi limité : il a un moteur de seulement 16V et 26 minutes d’autonomie au maximum. Cependant, Cecotec vend un autre modèle qui coûte 119 euros et qui se rapproche de ce que l’on attend d’un aspirateur balai pour aspirer quotidiennement.

Aspirateur vertical d’une puissance maximale de 330 W, une puissance d’aspiration jusqu’à 20 kPa et 50 minutes d’autonomie. Se convertit facilement en aspirateur à main télescopique pour accéder aux coins difficiles.

Il s’agit du Conga Rockstar 200 Vital et il est considérablement plus cher que celui de Lidl, mais il reste très économique pour ce que coûte habituellement un aspirateur sans fil, surtout lorsque vous regardez des marques telles que Dyson, le leader de l’industrie.

La livraison est totalement gratuite depuis l’EspagneAinsi, en 48 à 72 heures ouvrables, vous recevrez votre achat chez vous sans problème majeur, comme pour pratiquement tous les produits de la boutique en ligne de cette marque espagnole.

330W de puissance et près d’une heure de batterie

La différence entre les deux modèles est très notable: Cecotec a 330 W de puissance, il suffit donc d’aspirer toutes sortes de saletés, pas seulement la poussière, les particules et les poils d’animaux, mais tout ce qui se trouve sur le sol de votre maison.

De plus, l’autonomie de la batterie atteint 50 minutes, bien que cela dépende de la puissance à laquelle vous l’ajustez entre les trois modes disponibles.

Non seulement cela mais, contrairement à l’aspirateur de Lidl, le la double brosse motorisée est bien meilleure pour éliminer les poils et les enchevêtrements, avec un nettoyage beaucoup plus efficace de tout type de sol, y compris les tapis et moquettes.

Il est entièrement modulaire, ce qui est courant dans pratiquement tous les aspirateurs de cette classe. Vous pouvez utiliser différentes brosses et têtes, qui sont incluses dans le pack et qui vous aideront, par exemple, à nettoyer les coins, les plafonds et les canapés sont plus gênants.

