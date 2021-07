Cette ampoule intelligente TP-Link est à 50% de réduction et reste presque au prix d’une ampoule normale | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les ampoules connectées au mobile ou à une enceinte intelligente de type Amazon Echo sont très pratiques. Et ils sont de moins en moins chers à chaque fois.

Si vous en avez un ampoule led intelligente Vous pouvez l’éteindre ou l’allumer avec votre voix, régler la luminosité depuis votre mobile, le programmer et bien plus encore. Presque au prix d’une ampoule normale !

La L’ampoule LED intelligente TP-Link, modèle Tapo L510E, est à 50% de réduction, et ce n’est que de 9,99 euros sur Amazon, avec la livraison gratuite et la livraison en 24h.

Il s’agit de une ampoule LED blanc chaud dimmable, c’est-à-dire qu’il n’est pas coloré. Il a une puissance de 8,7W, équivalent à une ampoule standard de 60W, et un filetage de type E27. Le fil grossier typique utilisé par d’innombrables lampes.

Cette ampoule WiFi à intensité réglable est compatible avec tous les principaux assistants virtuels. De plus, vous pouvez le contrôler depuis l’application TP-Link sans avoir besoin de pont ou d’accessoire supplémentaire.

Se connecte à un haut-parleur mobile ou intelligent tapez Amazon Echo ou Google Nest, via Wi-Fi, et vous pouvez le contrôler depuis une application ou avec votre voix. Ne nécessite aucun type de Hub ou intermédiaire et il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Il est également possible de le contrôler depuis l’extérieur de la maison, via un mobile.

En plus de l’allumer et de l’éteindre, ou de régler son intensité, vous avez la possibilité de programmez-le pour qu’il s’éteigne ou s’allume à une certaine heure. Très utile pour s’assurer que les enfants se couchent à une certaine heure, ou pour se réveiller en douceur le matin.

Une chose que nous aimons, c’est que vous pouvez créer des motifs lumineux d’intensité différente à différents moments de la journée, pour créer des paramètres et un éclairage personnalisés.

Une autre fonction intéressante est que depuis l’application, vous pouvez voir la consommation d’énergie, il vous permet donc de calculer ce que vous dépensez à différents moments de la journée avec le nouveau taux horaire.

Vous pouvez également programmer les lumières pour que allumer et éteindre à certains moments lorsque vous êtes en vacances. Cela donnera l’impression que quelqu’un est à la maison.

