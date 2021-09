Cette ampoule intelligente vous fera économiser efforts et argent, et est maintenant à un prix de liquidation de seulement 6,99 euros | La technologie

in

Si vous n’avez toujours pas d’ampoules WiFi à la maison ou si vous souhaitez les avoir dans plus de pièces, Amazon a actuellement une bonne affaire que vous ne pourrez probablement pas refuser.

Avoir une maison intelligente, connectée à votre téléphone portable ou à votre enceinte intelligente, est déjà très courant chez pratiquement tout le monde, d’autant plus que les accessoires nécessaires ont beaucoup baissé de prix ces dernières années, il est donc désormais possible de trouver de nombreuses prises WiFi pas cher ou ampoules intelligentes à prix avantageux.

Un bon exemple de cela que nous avons en ce moment dans Amazon, qui propose une ampoule WiFi à un vrai prix de liquidation, et pas n’importe laquelle mais une de TP-Link, une marque leader du secteur. Son prix n’est plus que de 6,99 euros, passant des 10 euros qu’il coûtait auparavant, et qui avaient déjà une remise de 50 %.

Cette ampoule WiFi à intensité réglable est compatible avec tous les principaux assistants virtuels. De plus, vous pouvez le contrôler depuis l’application TP-Link sans avoir besoin d’un pont ou d’un accessoire supplémentaire.

C’est le TP-Link Tapo L510 et offre une lumière blanche chaude, entièrement réglable en termes d’intensité, ce que vous pouvez faire directement depuis son application pour téléphones mobiles iOS et Android, bien que si vous avez un haut-parleur intelligent avec Alexa ou Google Home, vous pouvez également le faire avec des commandes vocales.

Vous pouvez également l’éteindre et l’allumer sans quitter le canapé ou le lit, quelque chose qui vous permet non seulement d’économiser des efforts, mais aussi de l’électricité. Vous ne laisserez plus jamais les lumières de votre maison allumées, car vous pouvez les éteindre même si vous vous trouvez à des milliers de kilomètres.

L’option de baisser l’intensité est aussi très utile si l’on veut conserver un environnement lumineux mais pas trop, et cela permet de baisser la facture d’électricité en consommant moins de kW.

Assembler votre propre Smart Home est plus facile qu’il n’y paraît, cela peut aussi être moins cher si vous savez quels produits rechercher afin de pouvoir contrôler les produits de votre maison tels que les ampoules, les appareils électroménagers, les lampes ou les téléviseurs.

Amazon vend également la sœur jumelle de cette ampoule, la Tapo L530E, dont la différence est qu’elle dispose d’une lumière multicolore RVB, réglable également, bien qu’évidemment son prix soit un peu plus élevé, d’environ 15 euros.

La livraison est gratuite si votre commande finale dépasse 29 euros ou si vous disposez d'un compte Amazon Prime.

