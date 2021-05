Cette ampoule WiFi multicolore Lenovo est parfaite pour votre maison intelligente et ne coûte que 7,99 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous souhaitez compléter votre Smart Home avec une ampoule WiFi pas chère? Si la réponse est oui, faites attention car cette offre vous intéresse: ce modèle Lenovo est à moitié prix chez MediaMarkt et vous pouvez l’acheter pour seulement 7,99 euros.

Depuis que la maison intelligente a fait irruption dans nos vies, de nombreuses actions et tâches sont désormais beaucoup plus confortables. L’éclairage est l’un des grands bénéficiaires, car nous pouvons désormais contrôler la lumière depuis notre téléphone portable ou via des instructions vocales avec des haut-parleurs intelligents.

Que vous envisagiez de créer votre propre Smart Home ou que vous souhaitiez compléter votre écosystème, MediaMarkt a une offre parfaite pour vous. Cette ampoule Wi-Fi Lenovo multicolore est deux fois moins chère et vous pouvez l’acheter pour seulement 7,99 euros, une véritable aubaine.

Habituellement, chaque unité est au prix de 16,99 euros, vous économisez donc 9 euros grâce à cette promotion. En outre, il est difficile de trouver une ampoule WiFi multicolore pour moins de 8 euros, Et encore moins d’une marque bien connue comme Lenovo.

Ampoule WiFi multicolore Lenovo pour 7,99 €

Plus précisément, le modèle proposé est Lenovo Smart Bulb LED, une ampoule WiFi RVB multicolore idéale pour votre Smart Homet. Vous pouvez le gérer avec un confort total à distance depuis votre mobile grâce à l’application Lenovo Link, qui vous permet d’allumer et d’éteindre la lumière, ainsi que d’ajuster la couleur et l’intensité.

En outre, est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, afin qu’il vous permette également de gérer l’éclairage de votre maison grâce à des commandes vocales, soit depuis votre haut-parleur intelligent, soit depuis votre smartphone.

Les ampoules intelligentes sont l’objet connecté le plus populaire dans les maisons. Nous vous montrons tout ce que vous devez savoir pour choisir la bonne ampoule intelligente.

L’ampoule intelligente LED Smart Bulb vous apporte plus de 16,8 millions de couleurs à partir de laquelle choisir. Grâce à cela, vous avez la possibilité d’ajuster le ton en fonction des besoins de chaque moment, de la pièce dans laquelle il est installé et de l’activité que vous allez réaliser. Vous pouvez choisir des couleurs chaudes comme le jaune aux couleurs froides comme le bleu, en passant par toute la gamme chromatique.

Une fois votre commande passée, MediaMarkt l’enverra à votre domicile dans un délai pouvant aller jusqu’à 5 jours ouvrés, et dans ce cas les frais de port sont de 1,99 euros. Si tu préfères, vous pouvez choisir votre magasin le plus proche pour le récupérer là-bas, et ainsi économiser cette dépense supplémentaire.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.