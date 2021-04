Cette année, célébrez Ram Navami avec un “ darshan ” virtuel dans ces temples bien connus du Maharashtra

Ram Navami: La performance du Dashavatar comprend deux sessions: le poorva-ranga (la session initiale) et l’uttar-ranga (la dernière session).

Ram Navami est célébré avec ferveur religieuse et gaieté traditionnelle dans le Maharashtra. Il marque le point culminant du festival de neuf jours de Chaitra Navratra et commémore la naissance de Lord Ram. Le festival est célébré avec enthousiasme dans certains des temples les plus vénérés de l’État, notamment le temple Kalaram à Nashik, le temple Parashuram à Chiplun et le temple Poddar Ram à Nagpur. Cependant, cette année en raison de la pandémie actuelle, les fidèles ne seront pas autorisés dans les temples, mais ils pourront assister aux célébrations, Ram Janmotsav à ces trois temples virtuellement. Dédiés au Seigneur Rama, ces temples sont considérés comme les sanctuaires les plus sacrés de l’État.

Temple de Kalaram, Nashik

Situé dans la région de Panchvati, le temple aurait été construit au même endroit où le Seigneur Rama a vécu pendant son exil. Les idoles de Lord Rama, Sita et Laxmana sont faites de pierre noire et d’où le nom Kalarama. Construit vers 1788 par Sardar Rangrao Odhekar de l’Empire Maratha en consultation avec Sawaee Madhavrao Peshwa, le 12ème Peshwa de l’Empire Maratha et dans le style architectural Hemadpanthi, c’est l’un des illustres temples de Lord Ram dans l’ouest de l’Inde.

Ce temple est également connu pour le début du célèbre satyagraha d’entrée du temple dirigé par Bharatratna Dr Babasaheb Ambedkar qui est devenu un point de repère dans le mouvement de libération des Dalits.

La célébration Ram Navami dure trois jours à partir de Navami (le neuvième jour d’une quinzaine lunaire) à Ekadashi (le 11e jour après la pleine lune). Le troisième jour de Ram Navami marque les processions de chars de Ram et Garuda raths du temple de Kalaram.

Près du temple de Kalaram se trouve la Sita Gumpha ou la grotte de Mère Sita qui est un site historique et est censée être le lieu où Sita a adoré le Seigneur Shiva pendant leur exil. Visitez shrikalaramsansthannashik.org/english/online-darshan.html pour le darshan virtuel

Temple de Parashuram, Chiplun

Selon la mythologie indienne, Parshuram est la sixième incarnation de Lord Vishnu et on pense que Shri Parshuram a repoussé l’océan tout entier pour lui-même et est le créateur de Konkan. Il a été construit il y a environ 300 ans par Brahmendra Swami (Siddis de Janjira et Peshwa de Pune). L’ancien temple est magnifique avec une beauté architecturale fabuleuse, qui intègre à la fois les styles architecturaux hindous et musulmans. Il a une idole de Parashuram au milieu, Dieu Brahma à droite et Lord Shiva à gauche. Il a une tradition de plus de 100 ans de jeu de Dashavatar joué par les villageois locaux.

Le festival Ram Navami est célébré à grande échelle dans ce temple. Une attraction spéciale ici est la pièce de théâtre Dashavatar, qui est jouée à l’occasion de Chaitra Dussehra. La pièce présente dix incarnations de Vishnu et décrit le cycle de l’évolution humaine. Visitez parshuramdevasthan.org/LiveDarshan pour le darshan virtuel.

Temple de Poddareshwar Ram, Nagpur

C’est un temple dédié à Lord Shiva et Ram, construit par Shri Jamnadhar Poddar, qui faisait partie de la célèbre famille Poddar de Bissau, Rajasthan, en 1923. Fait de marbre et de grès, ce magnifique temple reflète la culture de Nagpur.

Chaque année à l’occasion de Ram Navami, une grande Shobhayatra (procession) est organisée qui comprend divers chars, avec des personnes de différentes communautés et castes qui y participent. Visitez facebook.com/SHRIRAMJANMOTSAVSHOBHAYATRA/ pour le darshan virtuel.

Dashavatar:

C’est une forme populaire de théâtre avec une histoire de huit cents ans. Le terme Dashavatar fait référence aux dix incarnations du Seigneur Vishnu, le Dieu hindou de la préservation. Les dix incarnations sont Matsya (poisson), Kurma (tortue), Varaha (sanglier), Narasimha (homme-lion), Vaman (nain), Parashuram, Ram, Krishna, Bouddha et Kalki. sans aucun accessoire technique. Ce qui rend cette pièce spéciale, ce sont les dialogues et les chansons folkloriques traditionnelles. Ce drame musical est accompagné d’instruments de musique traditionnels tels que le tabla, l’harmonium, les cymbales, les draperies attrayantes et l’apparence historique. La performance du Dashavatar comprend deux sessions: le poorva-ranga (la session initiale) et l’uttar-ranga (la dernière session). Le poorva-ranga est la présentation préliminaire qui précède la performance proprement dite. Le poorva-ranga est l’histoire du meurtre du démon Shankhasur. De petites troupes de théâtre comprenant des villageois locaux exécutent également le «Dashavatar» dans diverses villes. Cette année, cependant, en raison de la pandémie, ils ont reçu très peu d’invitations à se produire.

