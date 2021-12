Cette année, il vous reviendra plus cher d’acheter toute cette nourriture pour les dîners de Noël | La vie

La plupart des aliments typiques de Noël seront plus chers à l’achat qu’il y a un an, en particulier les civelles, les palourdes et les huîtres.

Les dîners de Noël classiques approchent, et avec eux une grosse dépense financière pour obtenir ces morceaux de nourriture qui nous accompagneront dans des moments aussi spéciaux que le réveillon de Noël ou le réveillon du Nouvel An, et dans la plupart des cas, il est conseillé d’anticiper bien à l’avance afin de de ne pas payer cher dans nos supermarchés.

Heureusement, l’OCU vient de publier un nouveau rapport sur son observatoire des prix des denrées alimentaires de Noël où ils ont étudié l’évolution d’une sélection de 15 produits afin que vous puissiez mieux planifier vos achats.

Bien sûr, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous, car dans cette première partie du rapport, ils ont déjà conclu que vous allez devoir dépenser, au moins, 8% de plus que l’an dernier.

Pour mener à bien l’étude, ils ont sélectionné 15 produits très typiques de ces dates de Noël et ont comparé leurs prix de fin novembre à aujourd’hui dans des supermarchés bien connus de huit villes espagnoles comme Albacete, Barcelone, Bilbao, Madrid, Séville, Valence, Valladolid et Saragosse.

Non seulement les supermarchés, mais ils ont également visité les marchés municipaux tels que Maravillas y Ventas à Madrid ou La Boquería et Sant Antoni à Barcelone, entre autres.

Dans la première partie du reportage ils ont « chassé » les prix des produits un mois avant Noël :

En comparant le niveau des prix depuis fin novembre avec celui des autres années, ils ont constaté une nette hausse : 8% plus cher en moyenne. Les seules options qui sont moins chères sont le merlu, la poularde ou la ronde.

Ils ont également proposé un tableau avec l’évolution des prix lors de ce premier contact :

Comme il est logique de le penser, la plupart de tous ces aliments qui sont généralement consommés davantage à Noël sont beaucoup plus chers par rapport à 2015, mais neuf d’entre eux sont plus chers que l’année dernière, avec laquelle la tendance générale est qu’ils viendront dehors, au moins 8% plus cher vos dîners de Noël qu’il y a 12 mois.

Récemment, l’OCU a également publié un rapport sur le meilleur nougat que vous pouvez acheter maintenant à ces dates.