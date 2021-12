Cette année, les podcasts sont apparus en force à la télévision

Dans la nouvelle série Chucky sur SyFy, l’un des personnages principaux de la série enquête sur une série de meurtres brutaux en organisant un podcast DIY sur le vrai crime – un fait que j’ai découvert en écoutant moi-même un podcast.

Si vous écoutez des podcasts, vous avez peut-être déjà l’impression qu’ils sont partout, mais cette année, ils l’étaient vraiment : des podcasts sont apparus dans des espaces non-podcast comme la télévision à maintes reprises en 2021. Les podcasts de véritables crimes conduisent à la fois Chucky et le nouveau Hulu montre Only Murders in the Building, et Carrie Bradshaw co-anime un podcast sur la renaissance de Sex and the City. Dans des espaces non fictifs, un certain animateur controversé de Spotify a bénéficié de nombreuses couvertures médiatiques tout au long de l’année, et Hot Pod a même fait une apparition sur Today. Le podcasting abondait à la fois dans les représentations fictives de notre monde et dans les institutions qui le documentent, bien qu’il y ait encore des tonnes de non-auditeurs – et peut-être même à cause de cela.

Les personnages fictifs mais réalistes de la télévision reflètent les parties de notre monde qui sont suffisamment importantes pour être capturées, et les médias de 2021 ont montré que le podcasting avait réussi. C’est une décision réaliste et opportune pour la chroniqueuse relationnelle Carrie Bradshaw de passer à un nouveau support numérique, et cela reflète les institutions médiatiques réelles qui ont ajouté le podcasting à leur répertoire. C’est également presque identique à la trajectoire de colonnes similaires dans la vie réelle, comme la chronique Love Letters du Boston Globe de Meredith Goldstein, qui est devenue un podcast il y a quelques années, et la chronique du New York Times devenue podcast devenue série télévisée Modern Aimer.

Dans le même temps, le podcasting qui obtient la première place dans les émissions de télévision peut également indiquer que de nombreuses personnes ne le comprennent toujours pas pleinement, et qu’il faut des intrigues plus longues et soutenues pour avoir un sens. Dans le premier épisode de And Just Like That…, la logistique du nouveau concert de Carrie est au centre des préoccupations. Nous entendons le podcast. On la voit recevoir des retours sur son enregistrement. Nous l’apercevons en train d’écrire un scénario approximatif à la maison. Dans le cas de Miranda, l’idée d’un parent qui retourne à l’école est suffisamment banale pour ne pas vraiment avoir besoin d’être expliquée ; les téléspectateurs peuvent plutôt se concentrer sur ce qu’il sert à jouer (c’est-à-dire les exploits effrayants d’une femme blanche naviguant dans une classe de droits humains en 2021).

Peut-être qu’à cette époque l’année prochaine, les podcasts seront criés encore plus souvent, avec moins d’explications nécessaires ; les médias avec un délai d’exécution plus rapide donnent déjà un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler. Cette année, Saturday Night Live a tenté au moins trois fois le podcasting, consacrant d’abord un sketch entier à la dynamique entre Barack Obama et Bruce Springsteen sur le podcast Renegades, puis faisant référence à une citation virale de Joe Rogan. Quand ils sont venus pour Joe Rogan plus récemment, c’était beaucoup plus subtil. Ainsi commence l’histoire.